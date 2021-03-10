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Какой праздник 10 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 10 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

10 марта - день памяти святителя Тарасия, архиепископа Костантинопольского. По приметам, 10 марта нельзя ложиться спать вечером или днем, иначе можно наспать себе кумаху.

Святой Тарасий - был отцом нищих и сирот, утешителем скорбящих, защитником обиженных, устроителем богаделен и больниц. Архиепископ был председателем на VII Вселенском Соборе в 787 году, утвердившем почитание икон. С его помощью были построены больницы и возведен монастырь, где и был похоронен святой в 806 году.

Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. Поэтому в этот день не спали до захода солнца. На человека, нарушившего запрет, нападёт кумоха (лихорадка).

День Тарасия в народе в общем пользовался дурной репутацией. Люди всегда ожидали каких-то неприятностей в этот день.

Запреты 10 марта:

  • До заката солнца ложиться спать запрещено.

  • Мужчины 10 марта не должны планировать что-то крупное.

  • А вот найденная в этот день змеиная шкура, напротив, может защитить от бед.

Народные приметы:

  • Гром в этот день предвещает похолодание.

  • Хорошая погода на Тарасия обещает пригожее лето.

  • Сны, увиденные в ночь с 9 на 10, не сбудутся.

  • Вороны купаются – к теплу.

  • Снег с дождем – к полноводью.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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