Снова более 200 смертей за сутки: обстановка с коронавирусом в Украине на 10 марта

На утро среды 10 марта, украинские медики зарегистрировали 6377 человек заболевших коронавирусом. При этом, за сутки умерли 219 человек.
Об этом сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.
Стоит отметить, что в Украине еще с 21 января (тогда этот показатель равнялся 241 умершему) не фиксировалось более 200 смертей в сутки.
Согласно предоставленным данным в стране за прошлые 24 часа:
В свою очередь с начала распространения коронавируса в Украине уже успели заразиться 1 416 438 граждан, 1 204 916 пациентов излечились, а умерло чуть больше 27 тысяч человек.
Топ-5 областей, в которых за сутки зарегистрировали наивысшие показатели заболеваемости:
Напомним, что Украина близится к введению третьего карантина, статистика Минздрава по областям ухудшается.