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Будет сухо, но погода ухудшится: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 11 и 12 марта

Будет сухо, но погода ухудшится: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 11 и 12 марта
00:16 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

11 марта погода в Украине будет находиться под влиянием антициклона Luitgard, поэтому осадков ожидать не стоит.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, погода в большинстве областей страны ночью опуститься до -4 -9 градусов. При этом на востоке, северо-востоке и в центре температура будет около -9 -14 градусов, в то время как на западе будет около нуля градусов.

Днем 11 марта в Украине будет от -3 до +3 градусов, на западе ожидается до +4 до +7 градусов.

Ветер прогнозируют порывистый, на западе и Приазовье - штормовой.

В украинской столице в четверг осадков не ожидается. В ночь на 11 марта температура воздуха опустится до -4 -6 градусов, в то же время днем погода будет от нуля до +2 градусов.

погода 11 марта

А вот уже 12 марта циклон принесет в Украину плохую погоду вместе с осадками и сильным ветром.

Согласно прогнозу осадки в виде снега ожидаются практически по всей территории страны. Только на востоке осадков не ожидается.

В Киеве в пятницу днем ожидается мокрый снег. Температура воздуха ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

погода 12 марта

Стоит напомнить, что ранее синоптики Гидрометцентра рассказали о прогнозе погоды до 11 марта.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Синоптик.
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