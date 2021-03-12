Вымирание украинцев катастрофически влияет на экономику: озвучены последствия и шаги решения проблемы (инфографика)

Постепенное вымирание населения Украины и спад рождаемости за последние 10 лет на 40%, оказывают негативное влияние на экономику, "сворачивая" ее.

Об этом рассказал экономист Анатолий Амелин в Facebook.

"Меньше детей - меньше людей - меньше спрос на местную продукцию, меньше создаваемого для экономики продукта, меньше потребление... меньше экономика", - объяснил он.

По его словам, ситуацию катастрофически усугубляет отсутствие демографической политики.

"Как ни странно, но дети, процесс заботы о них и их воспитание - один из важнейших факторов стимулирования потребительского спроса в стране", - уточнил экономист.

Для подтверждения своих слов Амелин добавил, что в среднем, потребительские расходы семьи с детьми почти на 20,5% выше, чем средние ежемесячные расходы семьи без детей.

Только цифры

В среднем семья тратит на воспитание ребенка до 18 лет почти $80 тысяч (в регионах меньше, в Киеве - больше);

Государство дополнительно тратит на дошкольное, школьное и высшее образование (в среднем) еще около $20 тысяч;

Падение рождаемости на 40% с 500 тысяч в год до 293 тысяч, снижает потенциальный вклад в экономику следующие 10 лет на $9-11 млрд (это не созданный внутренний спрос, а значит и продукт);

Через 20 лет это с учетом смертности - минус 10 млн человек или -$30 млрд недополученного ВВП в 2030 году (!);

К 2050 году почти 1/3 населения в Украине будет старше 60 лет. Соответствующей будет и продуктивность труда и структура доходов и специфика спроса;

Около 92% своих доходов семьи с детьми тратят на потребительские расходы;

До достижения совершеннолетия семья с одним ребенком платит государству только НДС на 340 000 грн, а с двумя - более 500 000 грн. (не считая других налогов - на прибыль, на доходы работников, создающих продукт и сервисы для детей);

Важно отметить, что 72% украинской молодежи убеждены, что на явность детей является важной составляющей счастливой жизни;

Сегодня мотивации заводить детей у молодежи нет. Откладывание рождения ребенка в год приводит к увеличению доходов на 9%, а ставки заработной платы на 3%.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Украине в несколько раз сократилось количество детского населения.