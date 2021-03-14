Утихнет ветер и потеплеет: какой будет погода в ближайшие дни

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая весенняя погода. Осадки в виде дождя пройдут лишь в западной части страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 14 марта по всей территории страны облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Утром на дорогах гололедица.

В западных областях днем местами небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег.

Температура ночью от 0° до +2°, на Левобережье -1...+1°; днем в Украине +5...+7° (на востоке до +9°), в южных областях местами +11...+13°.

В Киеве ночью ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем +6...+8° тепла.

15 марта погода существенно не изменится, лишь в юго-восточной части пройдет небольшой мокрый снег. Температура ночью от +3° до -2°, днем +6...+11°, на Левобережье +3...+8°. В столице небольшие осадки в виде дождя, температура ночью от +4° до -2°, днем +6...+8°.

Отметим, по прогнозу синоптиков, потепление в Украине будет недолгим, уже с середины следующей недели снова ударят морозы, а также пройдут снегопады.

Народный синоптик Леонид Горбань в интервью "Телеграфу" рассказал, что настоящие тепло придет в Украину после Пасхи (2 мая).