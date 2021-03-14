Что есть во время Великого поста: календарь питания по дням

Православный праздник Масленица подходит к концу, а это значит, что уже завтра, 15 марта, для верующих людей начинается Великий пост.

Он будет длиться 48 дней и закончится 2 мая с наступлением праздника Пасхи.

Во время поста из рациона исключаются молочные и мясные блюда. Рыбу за это время разрешается употреблять в пищу лишь в праздники Благовещения и в Вербное воскресенье, 7 и 25 апреля соответственно.

Основу рациона, согласно традиции, составлять должны продукты растительного происхождения и грибы.

Чтобы помочь верующим соблюдать пост, "Телеграф" составил простую памятку о том, какие продукты в какой день можно употреблять.

Напомним, тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская опубликовала несколько простых рецептов постных блюд.