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Календарь пасхальных праздников в 2021 году: какие даты следует помнить (инфографика)

Календарь пасхальных праздников в 2021 году: какие даты следует помнить (инфографика)
10:39 Сегодня Телеграф

С 15 марта начинается Великий пост, который продлиться 48 дней - до 1 мая. Этот пост является самым долгим и строгим, и начинает собой пасхальные праздники.  Из рациона на все дни поста исключаются мясные и молочные продукты. Разрешается рыба, но только на Благовещения и Вербное воскресенье. 

Великий пост 2021: когда начинается и как к нему подготовиться

Напомним, что даты начала поста каждый год разные, ведь они напрямую зависят от даты празднования Пасхи. Поэтому, чтобы Вы не пропустили ни одну из важных дат, "Телеграф" составил календарь пасхальных праздников в 2021 году. 

Повторимся, Великий пост - начинается 15 марта, а заканчивается 1 мая (включительно). Соответственно, на 2 мая припадает Светлое Воскресение Христового - Пасха. 

Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы припадает на одну и ту же дату каждый год - 7 апреля. Этот праздник один из самых древних праздников в честь Пресвятой Богородицы.

На 25 апреля припадает Вербное воскресенье, которое символизирует вход Иисуса в Иерусалим, чтобы принять свою смерть и искупить грехи человечества. 

С 26 апреля начинается Страстная неделя – последние дни перед Пасхой. В эти дни православные строго соблюдают пост, молятся, и ни в коем случае не развлекаются. Каждый день из Страстной недели по-особому важен, однако больше выделяют три из них - Чистый четверг - 29 апреля, Страстную пятницу - 30 апреля, и Великую субботу - 1 мая, когда происходит схождение Благодатного огня.

Ну и заканчивается Страстная неделя Великим Воскресением, то есть Пасхой. В этот день также заканчивается и Великий пост.

Когда Пасха в этом году: дата большого праздника

Если вы придерживаетесь Великого поста, то ранее, "Телеграф" писал, как правильно питаться все дни поста и составил памятку-календарь о том, какие продукты в какой день можно употреблять. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Календарь, Великий пост, Пасха, Пасхальные праздники.
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