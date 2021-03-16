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Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Десятки стран приостановили использование вакцины AstraZeneca (инфографика)

Десятки стран приостановили использование вакцины AstraZeneca (инфографика)
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Десятки стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это происходит на фоне новых сообщений о смертях после вакцинации этим препаратом. У умерших пациентов обнаружили образование тромбов.

О таком решении объявили члены Евросоюза - Австрия, Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Кипр, Люксембург, Словения, Нидерланды, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция.

Из стран за пределами ЕС к ним присоединились Демократическая Республика Конго, Индонезия, Таиланд.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что До сих пор не выявлено никакой связи между возникновением тромбов и применением вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, передает Reuters.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали", – говорит представитель ВОЗ.

По словам специалистов, смертей от вакцины AstraZeneca не зафиксировано.

Кроме того, Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca.

Более наглядный список стран, который приостановили вакцинацию AstraZeneca смотрите в инфографике: 

Страны, которые приостановили использование вакцины AstraZeneca

Отметим, что Украина коротая использует эту вакцину, не намерена отказываться от препарата. Очередную поставку вакцины CoviShield от компании AstraZeneca из Индии ожидают уже в конце марта.

В Украине с начала кампании привито 62 083 человека, из них получили 1 дозу - 62 083 человека.

В последние несколько дней в стране фиксируют рост новых случаев коронавирусной болезни. Сегодня, 16 марта, выявили 9 642 новых случая COVID-19, днем ранее - 6 792 случая болезни.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Вакцина, ВОЗ, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca.
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