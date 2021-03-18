Дожди и мокрый снег: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 18 марта

В четверг 18 марта в Украине ожидается холодная и влажная погода, а также осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу в течении дня температура воздуха будет на уровне от +2 до +5 градусов на юге. В Приазовье и Днепропетровской области воздух прогреет до +4 +9 градусов.

В то же время ветер будет северо-западный, порывистый.

При этом осадки ожидаются почти на всей территории страны.

В столице в четверг ожидается облачность и прохладная погода. Воздух в этот день прогреется от +3 до +4 градусов.

Погодная карта в Украине на 18 марта: Гидрометцентр.

Стоит напомнить, что ранее народный украинский синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине в апреле.