Дожди и мокрый снег: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 18 марта

В четверг 18 марта в Украине ожидается холодная и влажная погода, а также осадки в виде мокрого снега и дождя.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Согласно ее прогнозу в течении дня температура воздуха будет на уровне от +2 до +5 градусов на юге. В Приазовье и Днепропетровской области воздух прогреет до +4 +9 градусов.
В то же время ветер будет северо-западный, порывистый.
При этом осадки ожидаются почти на всей территории страны.
В столице в четверг ожидается облачность и прохладная погода. Воздух в этот день прогреется от +3 до +4 градусов.
Погодная карта в Украине на 18 марта: Гидрометцентр.
Стоит напомнить, что ранее народный украинский синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине в апреле.