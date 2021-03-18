Скачать
Четверг, 18.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Погибший во взрыве под Киевом собирался убить бывшую любимую, не вернувшую деньги: детали
Погибший во взрыве под Киевом собирался убить бывшую любимую, не вернувшую деньги: детали
Путин теперь для американцев убийца, как Бен Ладен: реакция россиян на слова Байдена
Путин теперь для американцев убийца, как Бен Ладен: реакция россиян на слова Байдена
Минобразования решило облегчить школьникам жизнь на фоне COVID-19
Минобразования решило облегчить школьникам жизнь на фоне COVID-19
Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты
Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты

Дожди и мокрый снег: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 18 марта

Дожди и мокрый снег: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 18 марта
05:18 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В четверг 18 марта в Украине ожидается холодная и влажная погода, а также осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу в течении дня температура воздуха будет на уровне от +2 до +5 градусов на юге. В Приазовье и Днепропетровской области воздух прогреет до +4 +9 градусов.

В то же время ветер будет северо-западный, порывистый.

При этом осадки ожидаются почти на всей территории страны.

В столице в четверг ожидается облачность и прохладная погода. Воздух в этот день прогреется от +3 до +4 градусов.

погода в украине

Погодная карта в Украине на 18 марта: Гидрометцентр.

Стоит напомнить, что ранее народный украинский синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине в апреле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 209

Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз, Снег, Дождь, Мокрый снег.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Необратимая деградация": посла США вызвали "на ковер" к Лаврову из-за новых санкций
02 У Путина нахамили послу Украины и предъявили Германии претензии по Крыму
03 В Италии футболист забил умопомрачительный гол пушечным ударом с 65 метров (видео)
04 Украина объявила бойкот переговорам в ТКГ из-за "эксперта"-террориста
05 Никакой "Катюши": сборной России назначили гимн на ЧМ-2021 по хоккею
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Путина нахамили послу Украины и предъявили Германии претензии по Крыму
У Путина нахамили послу Украины и предъявили Германии претензии по Крыму
&quot;Необратимая деградация&quot;: посла США вызвали &quot;на ковер&quot; к Лаврову из-за новых санкций
"Необратимая деградация": посла США вызвали "на ковер" к Лаврову из-за новых санкций
У Google произошел масштабный сбой: где сегодня проблемы с доступом
У Google произошел масштабный сбой: где сегодня проблемы с доступом
Доллар и евро пошли в рост: курс валют в Украине на 18 марта
Доллар и евро пошли в рост: курс валют в Украине на 18 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь