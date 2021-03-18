У нардепа Балоги произошло горе в семье

Умер отец народного депутата Украины Виктора Балоги (депутатская группа "За майбутнє") и дедушка нынешнего мэра Мукачево Андрея Балоги - Иван Павлович Балога.

Об этом в четверг. 18 марта, сообщает местное интернет-издание "Голос Карпат".

"Иван Балога старший ушел из жизни в возрасте 79 лет. По информации из открытых источников, Иван Павлович дожил свой век в селе Завидово Мукачевского района (Закарпатская обл. – ред.)", - говорится в заметке.

Согласно информации, в Завидово Иван Балога занимался предпринимательством – открыл и владел пекарней и гастрономом "Завидівський".

В 60-х Иван Балога женился на Марии Петьовкой. Вместе они воспитали троих детей - Виктора, Ивана и Павла.

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