Что за фирма выпускает такие "велосипеды": видео кортежа Зеленского обсуждают в сети

В четверг, 18 марта, в Киеве заметили кортеж президента Владимира Зеленского.

Видео с машинами президентского кортежа в районе Верховной Рады снял фотограф Александр Гончаров.

"Если вы сегодня испытываете трудности проезда в киевском метро, вот вам лайвхак, как передвигаться по городу", - подписал кадры автор ролика, на котором видно как автомобили медленно движутся друг за другом.

В сети бурно отреагировали на увиденное, не отказавшись от комментариев.

"Это что за фирма такие велосипеды выпускает?", "Тут нужен саундтрек из бригады))", "Да они игрушечные, разве не видно..." – смеются в сети.

Отметим, что с сарказмом президентский кортеж украинцы воспринимают после заявления Зеленского об отказе от кортежа, хотя продолжает ездить в нем.

Как сообщал "Телеграф", ранее один из автомобилей из кортежа президента Анджея Дуды сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе.