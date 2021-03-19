СНБО рассылает по областям письма-предупреждения о COVID-19: документ попал в сеть

Еще с 18 марта СНБО рассылает письма главам громад всех областей страны где за последние две недели сильно ухудшилась эпидситуация.

Об этом сообщили ZN.UA.

В каждом письме главу ОГА просят уведомить граждан о ситуации в регионе, а также собрать заседание комиссии по вопросу техногенно-экологической безопасности и решить вводить карантин или нет, после чего сообщить в СНБО.

На утро 19 марта уже 15 писем были разосланы, а полный список включает 71 громаду:

В Украине по достижению эпидпорога в области должна быть введена красная зона. Но в письмах СНБО громадам, решение о введении карантина принимают местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, которые могут независимо от решения Кабмина усилять ограничения.

Стоит напомнить, что ранее волонтер рассказала о ситуации с нехваткой мест в больницах Киева и области.