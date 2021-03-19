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День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)

День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф

В 2021 году День весеннего равноденствия будет в субботу, 20 марта.

В этот день центр Солнца пересекает воздушный экватор: длительность светлого и темного времени становится одинаковой, когда день и ночь длятся по 12 часов.

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По астрономическим часам наступает весна. Солнце прощается с зимой, растапливает снег, а спящая природа начинает постепенно пробуждаться.

"Телеграф" подготовил красивую инфографику, из которой вы узнаете, что можно и нельзя делать в День весеннего равноденствия-2021:

Чтобы День весеннего равноденствия стал началом для счастливой и успешной жизни, "Телеграф" предлагает ознакомиться с ритуалами на удачу и исполнение желаний.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Традиции, Праздники, Запреты, День весеннего равноденствия.
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