Какой праздник 20 марта: народные приметы и запреты

В субботу, 20 марта, православная церковь чтит память святых Павла Препростого и Павла Прусиадского, епископа.

Преподобный Павел Препростый жил в IV веке. Он был женат, но после измены супруги удалился в пустыню и стал вести отшельническую жизнь. За подвижничество Бог даровал Павлу прозорливость и власть изгонять бесов.

Епископ Павел Прусиадский жил в IX веке в городе Прусиаде. Он обличал идолопоклонников и защищал христианские святыни, за что и был подвергнут гонениям. Предположительно, смерть епископа настигла в 850 году.

Также 20 марта чтится икона пресвятой Богородицы "Споручница грешных".

Народные приметы 20 марта

Если днем пасмурно, а к ночи холодно, то вскоре следует ожидать заморозков.

Синева горизонта предвещает скорое потепление, а вот прояснение к вечеру напротив обещает заморозки.

Если в этот день прилетали жаворонки, то весна будет теплой, а появление зяблика означало продолжение зимы.

Приснившийся 20 марта сон обязательно сбудется через три года.

Что запрещено делать 20 марта

В этот день нельзя завидовать.

Запрещено обижать детей, кричать на них или отказывать им в просьбах, и в целом не стоит повышать голос, ругаться.

Напомним, что 20 марта также наступает День весеннего равноденствия.