Суббота встретит дождем, а воскресенье солнышком: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на выходных

Погода на выходных 20 марта в Украине будет прохладная погода с осадками в виде дождя и снега.
Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.
Согласно ее прогнозу практически по всей территории страны температура на улице будет от +3 до +6 градусов, и только на юге будет теплее всего +5 +7 градусов.
В Киеве в субботу погода будет дождливой со снегом. Термометры покажут от +3 до +5 градусов.
Карта - Гидрометцентр.
21 марта в стране погода станет более солнечной и без существенных осадков.
В центре, на юге и на востоке страны температура будет на уровне +5 +7 градусов, на севере температура ожидается от +4 до +6 градусов.
На западе будет теплее всего от +6 до +8 градусов.
В столице в воскресенье погода будет солнечной и без осадков. Градусники покажут температуру от +5 до +7 градусов.
Карта - Гидрометцентр.
Напомним, ранее народный украинский синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в апреле.