Суббота встретит дождем, а воскресенье солнышком: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на выходных

Погода на выходных 20 марта в Украине будет прохладная погода с осадками в виде дождя и снега.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу практически по всей территории страны температура на улице будет от +3 до +6 градусов, и только на юге будет теплее всего +5 +7 градусов.

В Киеве в субботу погода будет дождливой со снегом. Термометры покажут от +3 до +5 градусов.

Карта - Гидрометцентр.

21 марта в стране погода станет более солнечной и без существенных осадков.

В центре, на юге и на востоке страны температура будет на уровне +5 +7 градусов, на севере температура ожидается от +4 до +6 градусов.

На западе будет теплее всего от +6 до +8 градусов.

В столице в воскресенье погода будет солнечной и без осадков. Градусники покажут температуру от +5 до +7 градусов.

Карта - Гидрометцентр.

Напомним, ранее народный украинский синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в апреле.