В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата

В Украине с 1 апреля вводят запрет на ловлю рыбы и раков.
Об этом 19 марта сообщил глава управления Госагентства рыбной промышленности Владимир Мухин.
Данные ограничения каждый год вводятся на время нереста, чтобы дать рыбе и ракам возможность отложить икру.
Поэтому любой лов рыбы, использование лодок, подводная охота, соревнования по спортивной рыбалке и строительные работы на берегах водоемов - запрещены в это время.
По данным Донецкого рыбоохранного патруля рыбалка запрещается в следующие сроки:
На любительскую рыбалку запрет не распространяется при условии, что улов за один раз не превышает 3 кг и используется одно средство лова на человека - удочка или спиннинг, а рыбалка ведется с берега.
Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал подборку из смешных фото на тему рыбалки.