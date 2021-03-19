В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата

В Украине с 1 апреля вводят запрет на ловлю рыбы и раков.

Об этом 19 марта сообщил глава управления Госагентства рыбной промышленности Владимир Мухин.

Данные ограничения каждый год вводятся на время нереста, чтобы дать рыбе и ракам возможность отложить икру.

Поэтому любой лов рыбы, использование лодок, подводная охота, соревнования по спортивной рыбалке и строительные работы на берегах водоемов - запрещены в это время.

По данным Донецкого рыбоохранного патруля рыбалка запрещается в следующие сроки:

в реках – с 1 апреля по 21 мая,

в водохранилищах и озерах – с 1 апреля по 10 июня,

в новосозданных водных объектах, а также придаточных системах рек и других водных объектах – с 1 апреля по 30 июня.

На любительскую рыбалку запрет не распространяется при условии, что улов за один раз не превышает 3 кг и используется одно средство лова на человека - удочка или спиннинг, а рыбалка ведется с берега.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал подборку из смешных фото на тему рыбалки.