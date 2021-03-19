Рада сделала первый шаг к списанию долгов по валютным кредитам, взятым до 2014 года: что решил парламент

Верховная Рада хочет решить проблему заемщиков, которые не смогли платить по валютным кредитам, взятым в 2008 и 2014 годах, из-за резкого скачка курса доллара.

Об этом стало известно во время онлайн трансляции заседания Верховной Рады в пятницу, 19 марта.

За соответствующие законопроекты №4475, №4398, №4399 депутаты проголосовали в первом чтении. Ко второму чтению их планируют усовершенствовать.

Согласно указанным законопроектам, долги хотят реструктуризировать, в отдельных случаях задолженность даже смогут списать. А выполненные выплаты по неустойкам зачислят в погашение.

Главный момент - совокупность законопроектов предлагает перевести валютные кредиты в гривневые по нынешнему курсу. При этом должникам дадут право ежемесячно погашать часть долга в течение 10 лет. Кроме того, остается право досрочного погашения как всей суммы, так и части кредита.

Напомним, эта проблема возникла после того, как с 2006 по 2008 год в Украине продолжался кредитный бум. Украинцы тогда массово брали в долг. Этому способствовал низкий процент по кредиту в случае займа в валютном эквиваленте. Но после мирового кризиса 2008 года гривна ощутимо упала в цене, а проценты по выплатам выросли.

Другая волна роста процентов по долгам касается 2014 года: с началом войны и стабилизацией курса не за счет золотовалютных резервов суммы долгов у заемщиков выросли.

После начала войны и экономического кризиса Рада ввела мораторий на изъятие имущества заемщиков по валютным кредитам. Однако часть заемщиков так и не начала гасить кредиты.

Как сообщал "Телеграф", Яресько назвала возможные потери от реструктуризации валютных кредитов.