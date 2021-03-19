Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО
На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Кассационный суд принял решение по запрету телеканалов Медведчука
Кассационный суд принял решение по запрету телеканалов Медведчука

Оксана Марченко в фильме "Паломница" показала уникальные кадры венчания с Виктором Медведчуком

Оксана Марченко в фильме "Паломница" показала уникальные кадры венчания с Виктором Медведчуком
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф

В третьем фильме Оксаны Марченко "Паломница" раскрывается тема любви и Таинства венчания. В этой серии телеведущая поделилась уникальными кадрами своего венчания с Виктором Медведчуком в Крыму 17 лет назад.

Венчание уже известной на то время телеведущей и политика состоялось 17 лет назад в Форосской церкви в Крыму. Венчал Оксану Марченко и Виктора Медведчука тогдашний предстоятель УПЦ – Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан).

"Мы часто шутим: "Я молилась - и Бог послал мне тебя, ты не молился - и тебе досталась я". Вспоминая сегодня наше венчание, как будто путешествую во времени. Вот Блаженнейший Владимир, духовник нашей семьи. Светлейший человек, Царство ему небесное. Блаженнейший сам предложил нам обвенчаться в Форосской церкви. Это было очень трогательно", – рассказывает Оксана Марченко.

Как вспоминает телеведущая, Таинство венчания началось с обручения.

"Мы встали лицом к алтарю, и священник дал нам зажженные свечи, символизирующие чистоту помысла. Звучит молитва, которой Блаженнейший просит Бога о даровании нам детей, любви и других житейских благ. Мне всегда было интересно, почему кольца надевает священник и трижды обменивает их между венчающимися", – интересуется в фильме Оксана Марченко.

Наместник Троицкого Ионинского мужского монастыря, архиепископ Обуховский Иона, принявший участие в съемках, поясняет:

"Перстень – это древнейший символ власти. То есть всегда кольцо означает власть над кем-то. Поэтому супругам - и мужу, и жене - дается перстень. Они взаимно друг над другом властвуют. Соответственно, один властвует, другой подчиняется, и наоборот", – говорит владыка.

Также Оксана Марченко напомнила, что в Таинстве венчания есть древние традиции. Например, вопросы, насколько взаимное решение вступить в брак является серьезным, обдуманным и искренним и не связаны ли брачующиеся какими-либо обещаниями перед другими людьми.

Или же использование венцов.

"Венец – это символ победы, в данном случае – символ победы над плотью. Потому что мы знаем, что исторически всегда люди вступали в брак в целомудренном состоянии. То есть они старались беречь девство. Когда на главу венчающихся возлагается венец – это венец победы. Победы над своей плотью, своими страстями. И вот они сейчас, как мученики, увенчиваются венцами, потому что они перетерпели, они победили плоть и получают достойную награду", – объясняет архиепископ Иона.

Также телеведущая поделилась воспоминаниями о том, как им с супругом во время венчания дали выпить вино из одной чаши.

"Вот нам дали испить одну чашу. Это значит, что отныне и радости, и горести мы будем делить пополам. Но самым удивительным для меня было сотворение одного целого из двух людей в этом Таинстве. Это происходит, когда священник трижды проводит пару вокруг аналоя", – говорит Оксана Марченко.

Владыка Иона поясняет, что круг – это символ вечности, и хождение трижды вокруг аналоя символизирует то, что супруги уже в вечности всегда будут супругами.

Напомним, что "Паломница" – это цикл фильмов о Боге. Проект – не художественный вымысел, а реальное паломничество Оксаны Марченко в православные монастыри Украины.

Третья серия снята в Ионинском и Ольшанском монастырях. Посмотреть ее вместе с первой и второй сериями о Киево-Печерской лавре можно на YouTube-канале Оксаны Марченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 192

Все по теме:

Оксана Марченко, Виктор Медведчук, Паломница.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
02 Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
03 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
04 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
05 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Вместе с мужем продавала новорожденных: в Красноярске задержали экс-следовательницу ГСУ
Вместе с мужем продавала новорожденных: в Красноярске задержали экс-следовательницу ГСУ
День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь