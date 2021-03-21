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Воскресенье, 21.03.2021
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Воскресенье встретит украинцев теплом: синоптики Укргидрометцентра озвучили прогноз на 21 марта

Воскресенье встретит украинцев теплом: синоптики Укргидрометцентра озвучили прогноз на 21 марта
00:17 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В воскресенье 21 марта украинцев ожидает солнечная погода без осадков.

Об этом сообщили синоптики гидрометцентра.

Согласно прогнозу теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, там ожидается до +6 +8 градусов.

В центральных и западных областях температура будет от +5 до +7 градусов.

На севере и востоке Украины воздух прогреется и отметки термометров поднимутся до +4 +6 градусов.

Украинские синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до 21 марта

В Киеве 21 марта днем ожидается облачная погода, но уже к вечеру тучи уйдут. Осадков не ожидается, а температура будет от +4 до +6 градусов. 

карта

Карта погоды по территории Украины 21 марта - Гидрометцентр.

Напомним, что ранее украинский синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом погоды на апрель 2021 года.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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