Воскресенье встретит украинцев теплом: синоптики Укргидрометцентра озвучили прогноз на 21 марта

В воскресенье 21 марта украинцев ожидает солнечная погода без осадков.

Об этом сообщили синоптики гидрометцентра.

Согласно прогнозу теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, там ожидается до +6 +8 градусов.

В центральных и западных областях температура будет от +5 до +7 градусов.

На севере и востоке Украины воздух прогреется и отметки термометров поднимутся до +4 +6 градусов.

В Киеве 21 марта днем ожидается облачная погода, но уже к вечеру тучи уйдут. Осадков не ожидается, а температура будет от +4 до +6 градусов.

Карта погоды по территории Украины 21 марта - Гидрометцентр.

Напомним, что ранее украинский синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом погоды на апрель 2021 года.