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Какой праздник 22 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 22 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православные в понедельник, 22 марта, отмечают День сорока святых - древнеримских воинов, которые приняли мученическую смерть во имя христианства. В народе этот праздник получил название Сороки, Сорок сороков, Жаворонки, Равноденствие, Сорочины, Сорок мучеников. 

Воины-мужчины отказались принести жертвы языческим богам, после чего их раздели и вывели на покрытое льдом озеро, оставив на ночь. Видя стойкость воинов, один из римлян присоединился к ним. На следующий день тела замерзших мучеников были сожжены, а их останки брошены в реку.

Праздник 40 святых связывают с птицами - жаворонками. На Руси 22 марта из овсяной или ржаной муки пекли фигурки жаворонков. В этот день люди верили, что жаворонки на крыльях принесут весну. 

Ещё 22 марта поминали усопших: посещали могилы, заказывали о родных и близких обедню или поминовение на проскомидии. 

Также в день сорока святых обращали внимание на погоду - какой она будет в этот день, такой и останется все 40 дней.

Что запрещено делать 22 марта: 

  • Несмотря на то, что в 2021 году Сороки выпадают на первый рабочий день недели, 22 марта строго запрещен физический труд.

  • Нельзя также заниматься рукоделием и ремонтом. 

  • В этот день строго запрещено ругаться и сквернословить. 

  • Нельзя жадничать в этот день. 

Народные приметы 22 марта:

  • Если на Сорок святых оттепель, то будет хороший урожай проса.

  • Если на Сороки тепло, то следующие сорок дней (до Зосима пчельника – 30 апреля) будут теплыми, а если холодно – холодными.

  • Солнце в кругах – к отличному урожаю.

  • Синица на Сороки запела – тепло ворожит.

  • Человек, насчитавший в этот день сорок пичуг, будет здоров и счастлив.

  • Теплый ветер – к ненастному лету.

  • Ласточки прилетели – к урожайному году.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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