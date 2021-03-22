Какой праздник 22 марта: народные приметы и запреты

Православные в понедельник, 22 марта, отмечают День сорока святых - древнеримских воинов, которые приняли мученическую смерть во имя христианства. В народе этот праздник получил название Сороки, Сорок сороков, Жаворонки, Равноденствие, Сорочины, Сорок мучеников.
Воины-мужчины отказались принести жертвы языческим богам, после чего их раздели и вывели на покрытое льдом озеро, оставив на ночь. Видя стойкость воинов, один из римлян присоединился к ним. На следующий день тела замерзших мучеников были сожжены, а их останки брошены в реку.
Праздник 40 святых связывают с птицами - жаворонками. На Руси 22 марта из овсяной или ржаной муки пекли фигурки жаворонков. В этот день люди верили, что жаворонки на крыльях принесут весну.
Ещё 22 марта поминали усопших: посещали могилы, заказывали о родных и близких обедню или поминовение на проскомидии.
Также в день сорока святых обращали внимание на погоду - какой она будет в этот день, такой и останется все 40 дней.
Что запрещено делать 22 марта:
Несмотря на то, что в 2021 году Сороки выпадают на первый рабочий день недели, 22 марта строго запрещен физический труд.
Нельзя также заниматься рукоделием и ремонтом.
В этот день строго запрещено ругаться и сквернословить.
Нельзя жадничать в этот день.
Народные приметы 22 марта:
Если на Сорок святых оттепель, то будет хороший урожай проса.
Если на Сороки тепло, то следующие сорок дней (до Зосима пчельника – 30 апреля) будут теплыми, а если холодно – холодными.
Солнце в кругах – к отличному урожаю.
Синица на Сороки запела – тепло ворожит.
Человек, насчитавший в этот день сорок пичуг, будет здоров и счастлив.
Теплый ветер – к ненастному лету.
Ласточки прилетели – к урожайному году.