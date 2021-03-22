Какой праздник 22 марта: народные приметы и запреты

Православные в понедельник, 22 марта, отмечают День сорока святых - древнеримских воинов, которые приняли мученическую смерть во имя христианства. В народе этот праздник получил название Сороки, Сорок сороков, Жаворонки, Равноденствие, Сорочины, Сорок мучеников.

Воины-мужчины отказались принести жертвы языческим богам, после чего их раздели и вывели на покрытое льдом озеро, оставив на ночь. Видя стойкость воинов, один из римлян присоединился к ним. На следующий день тела замерзших мучеников были сожжены, а их останки брошены в реку.

Праздник 40 святых связывают с птицами - жаворонками. На Руси 22 марта из овсяной или ржаной муки пекли фигурки жаворонков. В этот день люди верили, что жаворонки на крыльях принесут весну.

Ещё 22 марта поминали усопших: посещали могилы, заказывали о родных и близких обедню или поминовение на проскомидии.

Также в день сорока святых обращали внимание на погоду - какой она будет в этот день, такой и останется все 40 дней.

Что запрещено делать 22 марта:

Несмотря на то, что в 2021 году Сороки выпадают на первый рабочий день недели, 22 марта строго запрещен физический труд.

Нельзя также заниматься рукоделием и ремонтом.

В этот день строго запрещено ругаться и сквернословить.

Нельзя жадничать в этот день.

Народные приметы 22 марта: