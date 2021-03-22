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Понедельник, 22.03.2021
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У Зеленского рассказали, в каких регионах страны худшая динамика по Сovid-19

У Зеленского рассказали, в каких регионах страны худшая динамика по Сovid-19
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф фото: сайт президента

Киев, который относится к "красной" зоне, Винницкая и Ивано-Франковская области имеют наибольшую динамику роста количества больных коронавирусом.

Об этом сообщили на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 22 марта.

"Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч. Коек интенсивной терапии занято 2652 из 4909", - отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине: список "красных" регионов расширился до 8 (инфографика)

Премьер-министр добавил, что активных больных в Украине на сегодня более 263 тысяч человек.

Шмыгаль также напомнил, что 20 марта было проведено заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по итогам которого в "красную" зону были отнесены Киев и Одесская область.

Как сообщал "Телеграф", ранее за минувшие сутки в Украине зафиксировали 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 413 детей и 161 медик. Общее же количество летальных случаев с начала пандемии превысило 30 000.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Карантин, Динамика, Коронавирус, Covid-19.
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