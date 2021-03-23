Какой праздник 23 марта: народные приметы и запреты

23 марта 2021 года (по старому стилю – 10 марта) православная церковь чтит память святой Василисы. В народном месяцеслове дата получила название Василиса – вешней воды указательница.
Во время правления императора Диоклетиана святая пострадала за отказ отречься от христианской веры. За это ее подвергли избиениям, страшным пыткам.
У славян в этот период начиналось празднование дня богини Весты, или Весны. Его отмечают вскоре после дня весеннего равноденствия. В этот женский праздник принято баловать подарками всех женщин и девушек.
Наши предки наблюдали в этот день за птицами и говорили: если снегири и синицы дружно улетают в леса, значит, весна близко. Прислушивались прапрапрадеды и к звукам, доносящимся из леса: если слышен стук дятла, холода задержатся ещё ненадолго.
Святую Василису считали покровительницей талых вод, которые разливаются весной. Люди обращались к святой, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки.
Что нельзя делать 23 марта:
Девушкам не рекомендуется надевать верхнюю одежду и головные уборы своих матерей.
Не следует в этот день устраивать пиршества и шумные посиделки.
В этот день нужно быть особенно осторожными с жидкостями.
Нельзя в этот вторник ругать детей на ночь.
Народные приметы:
Журавли прилетели — будет весна теплой
Холодный ветер подул — зима еще долго продержится
Ручьи в реку потекли — примета о том, что хорошего клева плотвы можно ждать
Мрачный и пасмурный день — хороший урожай льна соберешь
Густой туман 23 марта висит — снег скоро растает, но летом будут часто идти дожди
Синие тучи плывут по небу — в ближайшее время погода будет дождливой
Гроза 23 марта — год будет урожайным
Прилетели ласточки — будет большой урожай, и можно отправляться на рыбалку, потому что клев будет также хорошим
Прилетела трясогузка — ровно через 12 дней начнется половодье
Трещит кора деревьев — весна будет сухой и без дождей
Вокруг Луны видны круги — скоро дождь пойдет
Утром пасмурно, а вечером небо проясняется — жди заморозков