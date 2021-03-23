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Какой праздник 23 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 23 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

23 марта 2021 года (по старому стилю – 10 марта) православная церковь чтит память святой Василисы. В народном месяцеслове дата получила название Василиса – вешней воды указательница.

Во время правления императора Диоклетиана святая пострадала за отказ отречься от христианской веры. За это ее подвергли избиениям, страшным пыткам. 

У славян в этот период начиналось празднование дня богини Весты, или Весны. Его отмечают вскоре после дня весеннего равноденствия. В этот женский праздник принято баловать подарками всех женщин и девушек.

Наши предки наблюдали в этот день за птицами и говорили: если снегири и синицы дружно улетают в леса, значит, весна близко. Прислушивались прапрапрадеды и к звукам, доносящимся из леса: если слышен стук дятла, холода задержатся ещё ненадолго.

Святую Василису считали покровительницей талых вод, которые разливаются весной. Люди обращались к святой, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки. 

Что нельзя делать 23 марта:

  • Девушкам не рекомендуется надевать верхнюю одежду и головные уборы своих матерей.

  • Не следует в этот день устраивать пиршества и шумные посиделки.

  • В этот день нужно быть особенно осторожными с жидкостями.

  • Нельзя в этот вторник ругать детей на ночь.

Народные приметы: 

  • Журавли прилетели — будет весна теплой

  • Холодный ветер подул — зима еще долго продержится

  • Ручьи в реку потекли — примета о том, что хорошего клева плотвы можно ждать

  • Мрачный и пасмурный день — хороший урожай льна соберешь

  • Густой туман 23 марта висит — снег скоро растает, но летом будут часто идти дожди

  • Синие тучи плывут по небу — в ближайшее время погода будет дождливой

  • Гроза 23 марта — год будет урожайным

  • Прилетели ласточки — будет большой урожай, и можно отправляться на рыбалку, потому что клев будет также хорошим

  • Прилетела трясогузка — ровно через 12 дней начнется половодье

  • Трещит кора деревьев — весна будет сухой и без дождей

  • Вокруг Луны видны круги — скоро дождь пойдет

  • Утром пасмурно, а вечером небо проясняется — жди заморозков

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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