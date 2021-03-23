Какой праздник 23 марта: народные приметы и запреты

23 марта 2021 года (по старому стилю – 10 марта) православная церковь чтит память святой Василисы. В народном месяцеслове дата получила название Василиса – вешней воды указательница.

Во время правления императора Диоклетиана святая пострадала за отказ отречься от христианской веры. За это ее подвергли избиениям, страшным пыткам.

У славян в этот период начиналось празднование дня богини Весты, или Весны. Его отмечают вскоре после дня весеннего равноденствия. В этот женский праздник принято баловать подарками всех женщин и девушек.

Наши предки наблюдали в этот день за птицами и говорили: если снегири и синицы дружно улетают в леса, значит, весна близко. Прислушивались прапрапрадеды и к звукам, доносящимся из леса: если слышен стук дятла, холода задержатся ещё ненадолго.

Святую Василису считали покровительницей талых вод, которые разливаются весной. Люди обращались к святой, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки.

Что нельзя делать 23 марта:

Девушкам не рекомендуется надевать верхнюю одежду и головные уборы своих матерей.

Не следует в этот день устраивать пиршества и шумные посиделки.

В этот день нужно быть особенно осторожными с жидкостями.

Нельзя в этот вторник ругать детей на ночь.

Народные приметы: