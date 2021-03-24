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Какой праздник 24 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 24 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

24 марта по церковному календарю почитается святой Евфимий, архиепископ Новгородский. В народном месяцеслове дата получила название Антип-зубник, Софрон, Евфимий, Заря кукушка.

Святой Евфимий родился в Новгороде, в семье священника Михея и Анны. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг, а в 1429 году стал архиепископом новгородским. Евфимий приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, заботился о переписке церковных книг.

В народе этот день называли птичьим праздником, так как люди заметили, что именно сегодня начинают возвращаться массово птицы из теплых краев. Особенно обращали внимание на поведение кукушки.

Приметы на 24 марта говорят, что увидеть ласточку — это плохое предзнаменование, которое сулит возникновение несчастий. А вот услышать кукование кукушки — это добрый знак, который предвещает богатство, удачу и успех человеку.

Также, верующие в этот день молились священномученику Антипе, целителю от разных болезней, утешителю зубной боли.

Что нельзя делать 24 марта:

  • Не следует в эту среду оставлять детей, даже с родными.

  • В то же время не следует ругаться с пожилыми родственниками, особенно с родителями.

  • Не стоит тревожить кошку с новорождёнными котятами.

  • Беременным женщинам не рекомендуется давать яйца взаймы, иначе роды пройдут не совсем гладко.

Народные приметы:

  • Если с этого дня холода идут на спад, то лето будет теплое.

  • Мыши на поля бегут – к неурожайному году.

  • Если ночью был иней, то днем снегопада не будет.

  • Пушистый иней предвещает хорошую погоду.

  • Грачи стаями в небе вьются и стрелой на землю опускаются – к дождю.

  • Дружный прилет птиц – к холодам и ненастью.

  • Журавли летят быстро, низко и молча – к непогоде.

  • Если после обеда дует северный ветер, то, скорее всего, сено в этом году будет сложно заготовить из-за частых дождей в июне.

  • Вороны стаями на земле сидят – к холодам, посредине дерева – к пасмурной погоде, на верхушках деревьев – к теплу.

  • Увидели лебедя на пруду? Ждите теплых деньков.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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