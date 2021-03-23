В Хмельницком неожиданно умер митрополит Антоний, награжденный РПЦ

Во вторник, 23 марта, в Хмельницком на 55-м году жизни скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота).

Об этом сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

"Вечная память владыке, Царство Небесное и вечный покой!" - написал он.

Отметим, что слова скорби по факту смерти Антония выказал и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

"Вечная Память, Владыка! Вы были и будете настоящим Другом!" - подписал совместное фото с митрополитом градоначальник.

Биография

Антоний (Махота) родился 8 ноября 1966 года в Слатино, в Золочевском районе Харьковской области. Мать умерла, когда мальчику был год и четыре месяца и он воспитывался в семье родственников матери.

В 1983 году окончил среднюю школу в городе Суджа, в Курской области. С 1983 по 1984 году обучался в Харьковском техническом училище по специальности монтажник радиоаппаратуры, а с 1984 по 1991 год - в Харковском политехническом институте по специальности инженера-механика. Пришел к сознательной вере, посещая Покровский мужской монастырь в Харькове. 18 июля 1996 года был пострижен в монашество с именем Антоний.

Награды

1 апреля 1993 года был награжден камилавкой и наперсным крестом РПЦ.

В 1999 году получил орден Святого Архистратига Божия Михаила

В 2006 году награжден орденом Георгия Победоносца

орден "За заслуги" II степени

орден "За заслуги" III степени

Епископское служение

21 июля 1996 года был хиротонисан во епископа Симферопольского и Крымского (УПЦ КП).

29 октября 1997 года назначается епископом Хмельницким и Каменец-Подольским, управляющим Хмельницкой епархией.

23 января 2004 года был возведён в сан архиепископа, а 23 января 2012 года указом патриарха Филарета (Денисенко) возведен в достоинство митрополита.

15 декабря 2018 года, на Объединительном соборе, вошёл в юрисдикцию Православной церкви Украины.