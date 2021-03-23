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Украина ввела санкции против ряда росСМИ и трех депутатов Европарламента

Украина ввела санкции против ряда росСМИ и трех депутатов Европарламента
Обновлено 22:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о расширении санкций против ряда компаний и лиц. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

Документы обнародованы пресс-службой Офиса президента.

Под запрет попало 81 юридическое лицо из России, включая страховые и строительные компании. 

Помимо того санкции введены против 26 лиц, среди них - генералы МВД, руководители ФСБ и чиновники Совфеда РФ. 

Кроме граждан России, санкции были введены и против трех граждан Франции: Виржинии Жорон, Лакапеля Жан-Лина и Оливье Филиппа. Все трое являются депутатами Европарламента и членами ультраправой группы "Идентичность и демократия". 

Санкции против них были введены из-за посещения оккупированного Крыма в 2020 году. 

Вместе с тем, в Украине были запрещены ряд российских сайтов, среди которых gazeta.ru, rt.com, lenta.ru, ukraina.ru, utro.ru.

Напомним, предыдущее заседание СНБО состоялось 19 марта. Тогда было принято решение о введении санкций против 19 компаний и 27 человек.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Франция, Россия, Крым, Санкции, Европарламент, СНБО.
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