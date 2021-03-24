Зеленский уволил глав РГА "в связи с окончанием срока полномочий президента": СМИ возбудились, но зря

Президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями уволил во вторник, 23 марта, двух глав районных государственных администраций (РГА). Эти распоряжения вызвали целый шквал шуток в соцсетях и публикаций в СМИ, однако не по причине самого факта увольнения, а из-за формулировок причин увольнения.

Речь идет об опубликованных на сайте президента 23 марта распоряжениях №205/2021-рп об увольнении Владимира Репеты с должности главы Ставищенской РГА Киевской области и №206/2021-рп об увольнении Аллы Полищук с должности главы Кропивницкой РГА Кировоградской области.

В обоих этих распоряжениях причиной увольнения указано: "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Именно эта формулировка и вызвала множество шуток на тему "Зеленский уволил сам себя" с вариациями на тему.

Некоторые, в том числе и ряд украинских СМИ, сочли это ошибкой Офиса президента, о чем также не преминули написать. Тем более, что спустя некоторое время пресс-служба Зеленского удалила оба распоряжения, что еще больше убедило общественность в том, что это была ошибка.

Между тем, пишет блогер Владимир Бойкой на своей странице в соцсети Facebook в среду, это была верная формулировка и все соответствовало украинском законодательству. Так, к примеру, Полищук была назначена главой РГА еще пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2015 году, соответственно, и увольняют ее в связи с окончанием президентских полномочий, пусть и спустя два года после смены президента.

В среду в Офисе президента Украины в соцсетях специально выпустили пояснение по этому поводу.

"По закону Украины "О местных государственных администрациях", главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины на срок полномочий главы государства. В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", - пояснили в ОПУ на страницах в соцсетях.

В этом контексте в Офисе президента отметили, что "знание украинского законодательства и умение пользоваться поисковыми сервисами могут помочь в ответах на множество вопросов".

Также оба вызвавших резонанс распоряжения вновь были опубликованы на сайте президента с той же формулировкой.