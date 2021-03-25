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Весна не спешит приступать к обязанностям: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 25 марта

Весна не спешит приступать к обязанностям: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 25 марта
04:47 Сегодня Телеграф

В четверг 25 марта в Украине погода будет разниться, при этом ожидаются осадки в виде снега.

Об этом 24 марта сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу на юге и востоке страны, а также в центральных областях температура будет около +1 +5 градусов.

При этом в северных, западных и в Винницкой областях температура воздуха ожидается от +4 до +9 градусов, в то время как на Закарпатье будет от +10 до +11 градусов. Осадки в данных областях не ожидаются.

При этом на остальных территориях страны (юге, востоке, и центре) ожидается снег или мокрый снег и штормовой ветер.

25 марта в Киеве будет солнечно и без осадков. Температура воздуха прогреется до +7 градусов.

При этом уже на выходных стоит ждать потепления.

погода 

Карта - Укргидрометцентр.

Стоит напомнить, что ранее украинские синоптики рассказали, когда в стране потеплеет.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз погоды.
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