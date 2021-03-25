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Какой праздник 25 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 25 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В четверг, 25 марта, в народе отмечается Феофанов день, в честь преподобного Феофана Сигрианского. В народном месяцеслове дата получила название Феофанов день, Феофан – проломи наст, Григорий.

Преподобный всю свою жизнь занимался писательством, а также монастырскими работами. Ему приписывали дар исцеления болезней и изгнания бесов.

Наши предки примечали, что если этот день начинается туманом, то конопля и лён уродятся отменные. А если в это время будут идти дожди, то урожай льна, конопли, да и других зерновых будет хороший.

В этот день принято кормить птиц, поэтому наши предки рассыпали горсти семян по земле. Этот обряд также помогал вырастить хороший урожай. 

В день Феофана почитали лошадей. Их хорошо чистили и водили к чистому водоему. Люди говорили, что если лошадь заболеет в этот день, то болеть будет до осени, а больное животное в хозяйстве не нужно. 

Что нельзя делать 25 марта:

  • В этот день лучше не устраивать шумные посиделки с большим количеством людей.

  • 25 марта запрещается ругаться и ссориться.

  • В этот день нельзя разорять ласточкины гнёзда.

  • Не стоит слишком долго залёживаться в постели.

  • Не рекомендуется в этот день сажать растения или цветы.

Народные приметы:

  • Если на Феофана туман, то будет урожай на коноплю и лен.

  • Если лошадь в этот день заболеет, то все лето болеть будет.

  • Снег начал таять с южной стороны от муравейника – лето будет коротким и холодным.

  • Если на Феофана лёд по затонам не тает, а тонет, год будет тяжёлым.

  • Туман поднимается – к ненастью, падает – к солнцу.

  • Дождь – к хорошему урожаю ржи.

  • Вороны садятся на землю – к теплу.

  • Много мышей появилось – к неурожайному году.

  • Если дикие звери из привычных мест обитания перебираются на более высокие – к сильному полноводью.

  • Туман ночью к земле припадает – к снегу.

  • Если на Феофана тепло и солнечно, то лето будет ненастное.

  • Лошади громко фыркают – к дождю.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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