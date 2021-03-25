Какой праздник 25 марта: народные приметы и запреты

В четверг, 25 марта, в народе отмечается Феофанов день, в честь преподобного Феофана Сигрианского. В народном месяцеслове дата получила название Феофанов день, Феофан – проломи наст, Григорий.
Преподобный всю свою жизнь занимался писательством, а также монастырскими работами. Ему приписывали дар исцеления болезней и изгнания бесов.
Наши предки примечали, что если этот день начинается туманом, то конопля и лён уродятся отменные. А если в это время будут идти дожди, то урожай льна, конопли, да и других зерновых будет хороший.
В этот день принято кормить птиц, поэтому наши предки рассыпали горсти семян по земле. Этот обряд также помогал вырастить хороший урожай.
В день Феофана почитали лошадей. Их хорошо чистили и водили к чистому водоему. Люди говорили, что если лошадь заболеет в этот день, то болеть будет до осени, а больное животное в хозяйстве не нужно.
Что нельзя делать 25 марта:
В этот день лучше не устраивать шумные посиделки с большим количеством людей.
25 марта запрещается ругаться и ссориться.
В этот день нельзя разорять ласточкины гнёзда.
Не стоит слишком долго залёживаться в постели.
Не рекомендуется в этот день сажать растения или цветы.
Народные приметы:
Если на Феофана туман, то будет урожай на коноплю и лен.
Если лошадь в этот день заболеет, то все лето болеть будет.
Снег начал таять с южной стороны от муравейника – лето будет коротким и холодным.
Если на Феофана лёд по затонам не тает, а тонет, год будет тяжёлым.
Туман поднимается – к ненастью, падает – к солнцу.
Дождь – к хорошему урожаю ржи.
Вороны садятся на землю – к теплу.
Много мышей появилось – к неурожайному году.
Если дикие звери из привычных мест обитания перебираются на более высокие – к сильному полноводью.
Туман ночью к земле припадает – к снегу.
Если на Феофана тепло и солнечно, то лето будет ненастное.
Лошади громко фыркают – к дождю.