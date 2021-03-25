Какой праздник 25 марта: народные приметы и запреты

В четверг, 25 марта, в народе отмечается Феофанов день, в честь преподобного Феофана Сигрианского. В народном месяцеслове дата получила название Феофанов день, Феофан – проломи наст, Григорий.

Преподобный всю свою жизнь занимался писательством, а также монастырскими работами. Ему приписывали дар исцеления болезней и изгнания бесов.

Наши предки примечали, что если этот день начинается туманом, то конопля и лён уродятся отменные. А если в это время будут идти дожди, то урожай льна, конопли, да и других зерновых будет хороший.

В этот день принято кормить птиц, поэтому наши предки рассыпали горсти семян по земле. Этот обряд также помогал вырастить хороший урожай.

В день Феофана почитали лошадей. Их хорошо чистили и водили к чистому водоему. Люди говорили, что если лошадь заболеет в этот день, то болеть будет до осени, а больное животное в хозяйстве не нужно.

Что нельзя делать 25 марта:

В этот день лучше не устраивать шумные посиделки с большим количеством людей.

25 марта запрещается ругаться и ссориться.

В этот день нельзя разорять ласточкины гнёзда.

Не стоит слишком долго залёживаться в постели.

Не рекомендуется в этот день сажать растения или цветы.

Народные приметы: