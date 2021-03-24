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Среда, 24.03.2021
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Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать

Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что если ситуация ухудшится с коронавирусом в Украине, где на утро среды, 24 марта, зарегистрировали 14 174 новых случая заболевания, не исключено, придется "закрыть всю страну".

Об этом он сказал в интервью "BBC News Украина".

"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте", - уточнил он.

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При этом по словам Данилова, в ближайшее время СНБО может провести даже отдельное заседание по ситуации с СOVID-19.

Как сообщал "Телеграф", по данным на среду, 24 марта, в Украине только в двух областях число выздоровевших от СOVID-19 больше числа заразившихся. Также были названы области, где больше всего умерших за сутки.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

СНБО, Карантин, Коронавирус, Алексей Данилов, СОVID-19, всеукраинский локдаун.
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