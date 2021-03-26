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Пятница, 26.03.2021
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Какой праздник 26 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 26 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, 26 марта, почитается память Никифора-исповедника, патриарха Константинопольского.

Годы жизни Никифора приходятся на VIII и IX века. Он почитается в лике святителя. После воцарения на престол иконоборца Льва Aрмянина святитель был сослан в монастырь, который располагался на берегу пролива Босфор. Там Никифор и прожил до конца своих дней.

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Считалось, что с 26 марта после зимней спячки просыпаются медведи и покидают свои берлоги. Поэтому в этот день старались без особой надобности в лес не ходить.

Народные приметы 26 марта

  • Туман 26 марта предвещает дождливое лето.

  • Гуси купаются, значит скоро настанут теплые дни, а урожай хлеба будет щедрым.

  • Лебеди прилетели - будет снегопад.

  • Родившимся 26 марта суждено прожить долгую и спокойную жизнь. Носить им следует топаз.

Что запрещено делать 26 марта

  • 26 марта с особым почтением относились к растениям, поэтому рубить деревья было нежелательно.

  • Девочкам нельзя в этот день стричься, так что забудьте о походе к парикмахеру.

Напомним, что 28 марта Украина перейдет на "летнее время". О том, как избежать стресса для организма в этот период - узнайте здесь.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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