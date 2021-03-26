Какой праздник 26 марта: народные приметы и запреты

В пятницу, 26 марта, почитается память Никифора-исповедника, патриарха Константинопольского.
Годы жизни Никифора приходятся на VIII и IX века. Он почитается в лике святителя. После воцарения на престол иконоборца Льва Aрмянина святитель был сослан в монастырь, который располагался на берегу пролива Босфор. Там Никифор и прожил до конца своих дней.
Считалось, что с 26 марта после зимней спячки просыпаются медведи и покидают свои берлоги. Поэтому в этот день старались без особой надобности в лес не ходить.
Народные приметы 26 марта
Туман 26 марта предвещает дождливое лето.
Гуси купаются, значит скоро настанут теплые дни, а урожай хлеба будет щедрым.
Лебеди прилетели - будет снегопад.
Родившимся 26 марта суждено прожить долгую и спокойную жизнь. Носить им следует топаз.
Что запрещено делать 26 марта
26 марта с особым почтением относились к растениям, поэтому рубить деревья было нежелательно.
Девочкам нельзя в этот день стричься, так что забудьте о походе к парикмахеру.
Напомним, что 28 марта Украина перейдет на "летнее время". О том, как избежать стресса для организма в этот период - узнайте здесь.