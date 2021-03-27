Какой праздник 27 марта: народные приметы и запреты

В субботу, 27 марта, почитается память преподобного Венедикта Нурсийского, игумена. В народе этот день называют еще "Федор-Скотник".

Святой Венедикт Нурсийский является автором одного из важнейших уставов латинской традиции, родоначальником западного монашества. По легенде, он обладал силой чудотворения и прозрения.

Нна одной из гор в Кампании (регион в Италии) игумен уничтожил храм язычников, а на его месте построил церковь в честь Иоанна Крестителя.

27 марта особо почитали домашних животных. Больше внимания уделялось коровам и лошадям, которые были своеобразными помощниками для крестьян. Говорили: "В Федоров день не ленись - скотинке поклонись", "Скотину водить - не разиня рот ходить".

Народные приметы 27 марта

Если в этот день мороз, значит он продержится еще семь дней.

Гром в Венедиктов день - год будет урожайным и плодородным.

Снег быстро тает, а на улице заметен туман - лето будет ненастным.

Если на 27 марта, уровень воды остался в реке прежним - примета того, что лето будет засушливое и жаркое.

Родившиеся 27 марта любят перемены. Носить им следует янтарь, топаз или тигровый глаз.

Что запрещено делать 27 марта

Нельзя 27 марта точить ножи, охотиться и колоть дрова в этот день - накличешь несчастье.

По приметам, нельзя смотреть в зеркало до захода солнца, особенно пожилым людям - несчастье придет.

Напомним, что 28 марта Украина перейдет на "летнее время". О том, как избежать стресса для организма в этот период - узнайте здесь.