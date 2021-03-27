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Какой праздник 27 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 27 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 27 марта, почитается память преподобного Венедикта Нурсийского, игумена. В народе этот день называют еще "Федор-Скотник".

Святой Венедикт Нурсийский является автором одного из важнейших уставов латинской традиции, родоначальником западного монашества. По легенде, он обладал силой чудотворения и прозрения.

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Нна одной из гор в Кампании (регион в Италии) игумен уничтожил храм язычников, а на его месте построил церковь в честь Иоанна Крестителя.

27 марта особо почитали домашних животных. Больше внимания уделялось коровам и лошадям, которые были своеобразными помощниками для крестьян. Говорили: "В Федоров день не ленись - скотинке поклонись", "Скотину водить - не разиня рот ходить".

Народные приметы 27 марта

  • Если в этот день мороз, значит он продержится еще семь дней.

  • Гром в Венедиктов день - год будет урожайным и плодородным.

  • Снег быстро тает, а на улице заметен туман - лето будет ненастным.

  • Если на 27 марта, уровень воды остался в реке прежним - примета того, что лето будет засушливое и жаркое.

  • Родившиеся 27 марта любят перемены. Носить им следует янтарь, топаз или тигровый глаз.

Что запрещено делать 27 марта

  • Нельзя 27 марта точить ножи, охотиться и колоть дрова в этот день - накличешь несчастье.

  • По приметам, нельзя смотреть в зеркало до захода солнца, особенно пожилым людям - несчастье придет.

Напомним, что 28 марта Украина перейдет на "летнее время". О том, как избежать стресса для организма в этот период - узнайте здесь.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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