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Может ли непривитый ребенок ходить в школу - разъясняем решение Верховного суда Украины

Может ли непривитый ребенок ходить в школу - разъясняем решение Верховного суда Украины
07:15 Сегодня Телеграф

По состоянию на пятницу, 26 марта, от COVID-19 в Украине привито почти 175 тысяч человек, заявления подали почти 375 тысяч. В четверг государство получило 1,8 миллиона единиц китайского препарата CoronaVac. Сейчас это третья вакцина после американской Pfizer/BioNTech и индийской Covishield/AstraZeneca, которая прошла сертификацию в нашей стране. По прогнозам ученых, к концу года необходимое количество украинский не прививается. Одним из основных факторов ученые и медики называют большое количество антивакцинаторов в Украине.

В контексте этого вопроса в обществе активно обсуждают возможность ограничения прав граждан, которые не получат вакцину или откажутся от вакцинации. На этой неделе Верховный суд подтвердил запрет детям без прививок ходить в государственные учебные заведения. Такое решение объясняется тем, что государство сейчас хочет быть уверенным в безопасности жизни и здоровья всех участников процесса образования, включая ребенка.

В одном из наших материалов об образовании во время карантина мы уже писали, что Конституция Украины ставит безопасность жизни и здоровья выше чем право на образование (статьи 3 и 53).

По сути право ребенка учиться не нарушается, так как для тех, кто не делает прививки альтернативные способы образования - дистанционно, онлайн и тому подобное.

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Но не всем подходят такие варианты. Ряд родителей, которые отказываются делать прививки из-за здоровья ребенка, сильно возмутились в социальных сетях таким решением ВСУ.

"Телеграф" обратился к экспертам с адвокатской компании "Клочков и партнеры". Юрист Олег Бодак объяснил ...

Как на самом деле работает решение Верховного суда?

"4 февраля 2021 в первом чтении был принят ЗУ "О системе общественного здоровья", который содержит статью (ч. 4 ст. 14) с прямым указанием: "Физические лица обязаны проходить обязательные медицинские осмотры и делать прививки в предусмотренных законодательством случаях". Верховный суд постановил (дело №331/5291/19), что приказ директора об отстранении не привитого по возрасту ребенка от занятий является вполне законным и соответствующим справедливому балансу конкурентных интересов личности и общества в целом", - говорит Бодак.

Но в этом постановлении есть неточности, которые создают расхождение. Директор не может не допустить ученика к обучению в школе.

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"В Украине не определен механизм отстранения ученика от образовательного процесса в случае прохождения вакцинации. Более того, должностные инструкции учебных заведений не содержат полномочий, функций и инструкций по проведению такого отстранения на основании не вакцинации ученика. Окончательно, запрет ограничения права на образование, независимо от состояния здоровья, демонстрирует существенную законодательный пробел с обязанностью прививки и возможности посещения школы только привитых детей", - добавляет Бодак и отвечает на вопрос...

Как отстоять право ребенка ходить в школу, а не альтернативно получать обучение?

"Не привитый ребенок может посещать школу, но только в исключительных обстоятельствах. С целью защиты интересов ребенка, ваш ученик/ученица может полностью избежать обязательной прививки и быть допущенным к посещению учебного заведения. В случае отказа такого доступа в школу, вы сможете получить такое право в судебном порядке. Для доказательства такого несоответствия прививки интересам ребенка, у него должны присутствовать соответствующие противопоказания, которые делают такие прививки только вредными для ребенка. К примеру, в результате прививки у ребенка возникали серьезные аллергические реакции, нервные расстройства или другие, указанные в документах МЗ", - рассказывает Бодак.

Пока существует коллизия в законодательстве, любые решения и поправки можно обойти, избежать или обжаловать. Итак, по мнению Олега Бодака, это постановление должно быть аннулировано:

"Также, такие обязанности не соответствуют другим фундаментальным правам и свободам, в частности, праву на обязательное среднее образование. На свой взгляд, такое вмешательство в личную жизнь превентивного характера, то есть во избежание возможных болезней в будущем, является далеко не соответствующим международным стандартам индивидуальных прав, и в дальнейшем должно быть отменено".

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Украина, Верховный суд, Прививка, Коронавирус, Covid-19.
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