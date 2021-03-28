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Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 28 марта, почитается память священномученика Сидского (Памфилийского).

Иерей Александр Сидский жил в III веке в Сиде. Он открыто исповедовал христианскую веру, за что местный правитель Антонин приговорил мужчину к жестоким пыткам. Александр смиренно преклонил колено перед своим палачом и был обезглавлен. После казни Антонин не смог и шагу ступить с места, с которого наблюдал за происходящим, а позже его поразили нечеловеческие конвульсии и наступила смерть.

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В народе 28 марта называли Лесным ухоженьем. Именно в этот день старались с еще большим почтением относиться к лесу и его обитателям. Травники, грибники и охотники, перед тем как войти в лесную чащу, извинялись у лесных духов за то, что собираются их потревожить.

Народные приметы 28 марта

  • На закате солнце яркое - к дождливым дням.

  • Громко чирикают воробьи - примета того, что будет ясная погода.

  • Родившиеся 28 марта обладают вспыльчивым, недоверчивым характером и острым, как у зверя, слухом. Из них выходят отличные лесники. Носить им следует цитрин или янтарь.

Что запрещено делать 28 марта

  • 28 марта нельзя мыть голову - иначе предстоит долгая разлука с близкими.

  • Нежелательно выбрасывать мусор и перебирать вещи, чтобы не навлечь на себя незапланированные траты.

  • Нельзя ходить в лес - потревожите лесных духов. 

Напомним, что в воскресенье, 28 марта, Украина перейдет на "летнее время".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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