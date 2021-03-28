Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты

В воскресенье, 28 марта, почитается память священномученика Сидского (Памфилийского).

Иерей Александр Сидский жил в III веке в Сиде. Он открыто исповедовал христианскую веру, за что местный правитель Антонин приговорил мужчину к жестоким пыткам. Александр смиренно преклонил колено перед своим палачом и был обезглавлен. После казни Антонин не смог и шагу ступить с места, с которого наблюдал за происходящим, а позже его поразили нечеловеческие конвульсии и наступила смерть.

В народе 28 марта называли Лесным ухоженьем. Именно в этот день старались с еще большим почтением относиться к лесу и его обитателям. Травники, грибники и охотники, перед тем как войти в лесную чащу, извинялись у лесных духов за то, что собираются их потревожить.

Народные приметы 28 марта

На закате солнце яркое - к дождливым дням.

Громко чирикают воробьи - примета того, что будет ясная погода.

Родившиеся 28 марта обладают вспыльчивым, недоверчивым характером и острым, как у зверя, слухом. Из них выходят отличные лесники. Носить им следует цитрин или янтарь.

Что запрещено делать 28 марта

28 марта нельзя мыть голову - иначе предстоит долгая разлука с близкими.

Нежелательно выбрасывать мусор и перебирать вещи, чтобы не навлечь на себя незапланированные траты.

Нельзя ходить в лес - потревожите лесных духов.

Напомним, что в воскресенье, 28 марта, Украина перейдет на "летнее время".