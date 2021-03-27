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Семен Семенченко оказался в больнице

Семен Семенченко оказался в больнице
15:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter

После того, как 26 марта экс-нардепа Семена Семенченко, которого обвинили в создании ЧВК отправили под стражу без возможности внести залог, он оказался в больнице.

Такой информацией 27 марта в соцсети поделился экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По его словам в пятницу бывший нардеп заболел и сейчас он находиться в больнице под охраной, где получает всю необходимую ему медпомощь.

Стоит напомнить, что Семен Семенченко, и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко обвиняются в создании и курировании ЧВК на территории Украины.

По словам, Евгения Шевченко, очень странно, что дело на них открыли после того, как последний обвинял председателя Офиса президента Андрея Ермака в госизмене по делу "вагнеровцев".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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СБУ, Семен Семенченко, ЧВК.
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