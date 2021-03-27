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Отодвигают тотальный локдаун? В Украине резко изменилось число "красных" зон

Отодвигают тотальный локдаун? В Украине резко изменилось число "красных" зон
16:36 Сегодня Телеграф

В субботу, 27 марта, Минздрав Украины дважды обновил карту карантинного зонирования областей - хотя показатели не изменились, в обновленной версии стало меньше "красных" областей.

Изначально в 13 регионах был красный уровень эпидемической опасности, но в течение дня их число сократилось до 10-ти.

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Вот как выглядят данные, опубликованные Министерством здравоохранения утром 27 марта:

Черкасская, Ровенская и Черниговская области в красной зоне карантина 27 марта

А так обновили данные после обеда, - Черкасская, Ровенская и Черниговская области стали снова "оранжевыми", хотя больше никакие показатели не изменились.

Черкасская, Ровенская и Черниговская области в оранжевой зоне карантина 27 марта

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что тотальный локдаун во всей Украине будет введен, если более половины областей (т.е. 13 и больше) попадут в "красную" зону.

Как сообщал "Телеграф", в Минздраве прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине до 25 тысяч случаев в день уже на следующей неделе.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Черкасская область, Черниговская область, Ровенская область, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.
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