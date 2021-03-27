Отодвигают тотальный локдаун? В Украине резко изменилось число "красных" зон

В субботу, 27 марта, Минздрав Украины дважды обновил карту карантинного зонирования областей - хотя показатели не изменились, в обновленной версии стало меньше "красных" областей.

Изначально в 13 регионах был красный уровень эпидемической опасности, но в течение дня их число сократилось до 10-ти.

Вот как выглядят данные, опубликованные Министерством здравоохранения утром 27 марта:

А так обновили данные после обеда, - Черкасская, Ровенская и Черниговская области стали снова "оранжевыми", хотя больше никакие показатели не изменились.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что тотальный локдаун во всей Украине будет введен, если более половины областей (т.е. 13 и больше) попадут в "красную" зону.

Как сообщал "Телеграф", в Минздраве прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине до 25 тысяч случаев в день уже на следующей неделе.