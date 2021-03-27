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Розовое полнолуние 28 марта: как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

Розовое полнолуние 28 марта: как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось
Обновлено 18:57 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В воскресенье, 28 марта, наступит первое весеннее полнолуние, которое является переломным моментом перехода от зимы к весне. Полнолуние состоится в 21:47 по киевскому времени и пройдет под знаком Весов.

Это полнолуние имеет несколько названий: Сахарное, Воронье, Целомудренное, Червячное и Розовое.

"Телеграф" рассказывает, что можно и чего категорически нельзя делать 28 марта и как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось.

Что нельзя делать:

  • Астрологи советуют в период полной луны максимально избегать негативных поступков и мыслей.
  • Не рекомендуется в полнолуние просить в долг и выяснять отношения с коллегами и семьей.
  • Не рекомендовано в полнолуние также заниматься уборкой и начинать новые дела.
  • Не подходит день полнолуния и для хирургических операций.
  • Старайтесь избегать резких высказываний и осторожнее выражайте недовольство.
  • Не рекомендуется стричься в этот день.

Что можно делать:

  • Для кардинальной смены имиджа полнолуние хорошее время.
  • Можно посвятить время завершению начатых дел.
  • Рекомендуется заняться укреплением здоровья: особо действенными будут диеты и занятия спортом.
  • Это полнолуние благоприятно для социальной активности.

Также, загадывать желания в этот день – очень благоприятно. Люди давно заметили, что правильно загаданное заветное желание в этот день исполняется с очень большой долей вероятности. Чтобы желание сбылось нужно придерживаться простых правил:

  • Желание должно касаться конкретно вас и никого другого.
  • Постарайтесь ведь день пребывать в добром настроении, делать добрые дела, не отказывать в помощи, ни с кем не ругаться и не выяснять отношения, не делать замечания.
  • Загадывать желание лучше всего в полночь – в это время Луна имеет самую максимальную силу.
  • Глядя на Луну, желание произносят громко, четко, правильно формулируя мысль.
  • При загадывании желания постарайтесь не использовать частицу "не" и отрицательное значение слов.

Также, "Телеграф" напоминает, что так как ВРУ не поддержала законопроект, который отменяет сезонный перевод стрелок часов, не забудьте перевести Ваши часы на час вперед в ночь с 27 на 28 марта в 3:00.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Полнолуние, Желание, Приметы, Запреты.
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