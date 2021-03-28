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Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)

Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
09:46 Сегодня Телеграф

Министр юстиции Украины Денис Малюська вместо исполнения своих прямых обязанностей занялся рекламной кампанией по продаже Ирпенского исправительного центра. Для привлечения потенциальных инвесторов или покупателей чиновник нарисовал на стене тюрьмы граффити в стиле известного художника Бэнкси.

Об этом министр сообщил в своей странице Facebook.

"Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 млн. гривен, кроме 8 гектаров земли за три минуты от Киевской окружной (+ подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", - написал "художник".

В реальности он сделал пародию на знаменитое граффити Бэнкси, написанное на стене Редингской тюрьмы, где когда-то сидел писатель Оскар Уальд. На картине человек в тюремной робе спускается на веревке по стене. На конце троса висит ноутбук фирмы Apple.

Пользователи не до конца оценили "шедевр" и начали намекать министру о его прямых обязанностях.

"Кроме продажи тюрем – нет проблем?",  " Я балдею с этого министра. Он реально лучший! Человек обогнал развитие Украины лет на пятьдесят и нас сейчас туда подтягивает. Жгите дальше, всё получается!", " Шаблон затрещал, но выдержал. С нетерпением ждём шпагоглотателей из Кабмина и жонглёров из Верховной Рады".

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Напомним, не так давно Денис Малюська говорил, что Министерство юстиции не планирует продавать Лукьяновское СИЗО.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

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Министерство юстиции, Тюрьма, Бэнкси, Граффити, Денис Малюська.
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