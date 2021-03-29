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Какой праздник 29 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 29 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

29 марта православная церковь в этот день почитает мученика Савина, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане (284-305). В народном месяцеслове дата получила название Саввин, или тележный день.

Савва Єрмопольский - был правителем египетского города Гермополя, однако во время гонений христиан перебрался в отдаленную деревню. Один нищий раскрыл местонахождение Саввы, и святого вместе с шестью другими христианами схватили, истязали и утопили в Ниле.

29 марта считался благоприятным днем для проведения обрядов на будущий урожай. С утра рассыпали навоз по огороду и на полях, считалось, что это поможет значительно улучшить качество плодородия земли. 

Сегодня можно помолиться святому Саввину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах, а также можно попросить помощи в работе и карьере — святой поможет.

В старину в этот день проводили осмотр и починку телеги, такой обряд закрепился в современном обществе. 29 марта  автомобилисты проводят осмотр и мойку автомобиля, подкачивают резину на колесах.

Что нельзя делать 29 марта:

  • Постарайтесь не ругаться с близкими.

  • Не выкидывайте в этот день ничего.

  • Запрещалось давать или брать деньги взаймы.

  • Не рекомендовалось также после захода солнца есть хлеб.

  • Хозяйки старались не таскать тяжести в этот мартовский день.

  • Запретом этого дня был запрет на ссоры, скандалы и ругань.

Приметы на 29 марта:

  • Если на Савина тепло, то и весна будет теплой.

  • Солнце печет – снизу течет.

  • Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.

  • Пасмурно и солнце в облако садится – к дождю.

  • Снег быстро тает, а вода дружно бежит – к дождливому лету.

  • Низкий уровень воды в реках – к неурожайному году, высокий – к мокрому лету.

  • Птицы в лужах купаются – к теплу.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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