Какой праздник 29 марта: народные приметы и запреты

29 марта православная церковь в этот день почитает мученика Савина, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане (284-305). В народном месяцеслове дата получила название Саввин, или тележный день.
Савва Єрмопольский - был правителем египетского города Гермополя, однако во время гонений христиан перебрался в отдаленную деревню. Один нищий раскрыл местонахождение Саввы, и святого вместе с шестью другими христианами схватили, истязали и утопили в Ниле.
29 марта считался благоприятным днем для проведения обрядов на будущий урожай. С утра рассыпали навоз по огороду и на полях, считалось, что это поможет значительно улучшить качество плодородия земли.
Сегодня можно помолиться святому Саввину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах, а также можно попросить помощи в работе и карьере — святой поможет.
В старину в этот день проводили осмотр и починку телеги, такой обряд закрепился в современном обществе. 29 марта автомобилисты проводят осмотр и мойку автомобиля, подкачивают резину на колесах.
Что нельзя делать 29 марта:
Постарайтесь не ругаться с близкими.
Не выкидывайте в этот день ничего.
Запрещалось давать или брать деньги взаймы.
Не рекомендовалось также после захода солнца есть хлеб.
Хозяйки старались не таскать тяжести в этот мартовский день.
Запретом этого дня был запрет на ссоры, скандалы и ругань.
Приметы на 29 марта:
Если на Савина тепло, то и весна будет теплой.
Солнце печет – снизу течет.
Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.
Пасмурно и солнце в облако садится – к дождю.
Снег быстро тает, а вода дружно бежит – к дождливому лету.
Низкий уровень воды в реках – к неурожайному году, высокий – к мокрому лету.
Птицы в лужах купаются – к теплу.