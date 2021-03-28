Наталья Диденко подсказала, каким прогнозам погоды можно доверять

Известный украинский синоптик Наталья Диденко подсказала украинцам, где смотреть самый достоверный прогноз погоды.

Об этом она рассказала в интервью "Телеграфу".

"Сейчас большинство из нас имеют гаджеты, умные телефоны. На них есть, например, такой погодный ресурс как The Weather Channel. Этому можно доверять. Это подходит для случаев, когда вы едете на выходные в другой город или летите куда-то. Посмотрели: "Ага, там будет у нас 2, а там +15". И в принципе вам этого достаточно", - сказала Диденко .

Она добавила, что можно доверять сайту Укргидрометцентра, что касается остальных, то стоит проверить их на предмет профессионализма "просто погуглив".

Если же пользователю сети необходим прогноз для "человеческих потребностей", то она предлагает воспользоваться ее страницей в Фейсбук.

"Я немного такой маленький гидрометцентр, поскольку использую большинство всех схем и профессиональных моделей, как и Гидрометцентр", - сказала она, но подчеркнула, что ее задача несколько иная.

Диденко говорит, что ее подача направлена на людей и призвана дать им советы о разных бытовых мелочах, вроде что надеть, что стоит убрать с балкона и так далее.

При этом она подчеркивает, что не является гадалкой или народным синоптиком.

"Синоптики, если они профессиональные, прогнозируют погоду на сутки - трое суток. Тенденция - на пять-семь суток. Все, что дальше - на две недели, на месяц, на сезон - это все, так чтобы никого не обидеть, очень приблизительное. И я бы совершенно не рекомендовала на это обращать внимание", - подчеркнула Диденко.

Она добавила, что у Гидрометцентра есть долгосрочные прогнозы, но они все равно ни о чем не скажут.

Больше о том, где узнавать правдивый прогноз погоды, чему нас научил коронавирус, как не утонуть в "Facebook-грязи", кто должен быть президентом и куда движется Украина читайте в материале "Телеграф": Наталья Диденко: "Уже 30 лет повторяю, что я - синоптик, а не гадалка Клавдия и не так называемый народный синоптик"