Какой праздник 30 марта: народные приметы и запреты

30 марта церковь отмечает день святого Алексея, которого в народе также называли Теплый Алексей, Алексей Божий человек или святой Алексий. Считалось, что с этого дня зима окончательно уходит, а приходит весна.
Святой Алексей был единственным сыном богатых и благочестивых родителей. В возрасте 6 лет Алексия отдали учится "церковному устроению" и грамоте, где он проучился недолго. Родители настояли, чтобы святой женился, но после венчания Алексей тайно ушел из дому. Он направился в город Эдессы, где продал все, что у него было, а деньги раздал нищим.
17 лет провел на паперти, чем "угодил Господу". Матерь Божия указала, что Алексий стал человеком, достойным Царствования Небесного. К нему постепенно начали приходить люди. Алексий бежал от этой славы и вернулся в Рим, где решил неузнанным жить в доме своих родителей.
Родители приняли его как странника, а вот их слуги стали над ним издеваться. Все издевательства святой принимал с радостью и великим терпением. Он прожил никем не узнанный в родительском доме 17 лет. Перед смертью Алексий попросил бумагу и написал о себе всю правду.
В течение дня люди пытаются закончить всю начатую работу. Новые дела лучше не начинать, так как они не будут успешными. А вот составить планы на будущее можно и даже нужно. Сегодня можно помолиться Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.
Мужчины на Теплого Алексея старались непременно сходить на рыбалку и охоту, ведь этот день считается крайне удачным для таких занятий.
Что нельзя делать 30 марта:
От любых поездок лучше отказаться.
Если в вашем доме есть грудной ребёнок, нельзя в этот день давать взаймы деньги, соль или хлеб.
Нельзя начинать новые дела.
Нельзя ссориться с родными.
Нельзя пребывать в плохом настроении.
Народные приметы на 30 марта:
Если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой, а год богатым на урожай.
Если девушка сегодня познакомиться с парнем по имени Алексей, то она обязательно за него замуж выйдет.
Приметы на 30 марта говорят, что если сегодня найдешь деньги, то скоро получишь очень большую прибыль.
Если дома есть грудной ребенок, то сегодня нельзя выносить из дома никакие вещи и никому ничего нельзя давать, а то счастье ребенка отдашь.