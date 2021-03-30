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Какой праздник 30 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 30 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

30 марта церковь отмечает день святого Алексея, которого в народе также называли Теплый Алексей, Алексей Божий человек или святой Алексий. Считалось, что с этого дня зима окончательно уходит, а приходит весна.

Святой Алексей был единственным сыном богатых и благочестивых родителей. В возрасте 6 лет Алексия отдали учится "церковному устроению" и грамоте, где он проучился недолго. Родители настояли, чтобы святой женился, но после венчания Алексей тайно ушел из дому. Он направился в город Эдессы, где продал все, что у него было, а деньги раздал нищим.

17 лет провел на паперти, чем "угодил Господу". Матерь Божия указала, что Алексий стал человеком, достойным Царствования Небесного. К нему постепенно начали приходить люди. Алексий бежал от этой славы и вернулся в Рим, где решил неузнанным жить в доме своих родителей.

Родители приняли его как странника, а вот их слуги стали над ним издеваться. Все издевательства святой принимал с радостью и великим терпением. Он прожил никем не узнанный в родительском доме 17 лет. Перед смертью Алексий попросил бумагу и написал о себе всю правду.

В течение дня люди пытаются закончить всю начатую работу. Новые дела лучше не начинать, так как они не будут успешными. А вот составить планы на будущее можно и даже нужно. Сегодня можно помолиться Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.

Мужчины на Теплого Алексея старались непременно сходить на рыбалку и охоту, ведь этот день считается крайне удачным для таких занятий. 

Что нельзя делать 30 марта:

  • От любых поездок лучше отказаться.

  • Если в вашем доме есть грудной ребёнок, нельзя в этот день давать взаймы деньги, соль или хлеб.

  • Нельзя начинать новые дела.

  • Нельзя ссориться с родными.

  • Нельзя пребывать в плохом настроении.

Народные приметы на 30 марта:

  • Если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой, а год богатым на урожай.

  • Если девушка сегодня познакомиться с парнем по имени Алексей, то она обязательно за него замуж выйдет.

  • Приметы на 30 марта говорят, что если сегодня найдешь деньги, то скоро получишь очень большую прибыль.

  • Если дома есть грудной ребенок, то сегодня нельзя выносить из дома никакие вещи и никому ничего нельзя давать, а то счастье ребенка отдашь.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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