Какой праздник 30 марта: народные приметы и запреты

30 марта церковь отмечает день святого Алексея, которого в народе также называли Теплый Алексей, Алексей Божий человек или святой Алексий. Считалось, что с этого дня зима окончательно уходит, а приходит весна.

Святой Алексей был единственным сыном богатых и благочестивых родителей. В возрасте 6 лет Алексия отдали учится "церковному устроению" и грамоте, где он проучился недолго. Родители настояли, чтобы святой женился, но после венчания Алексей тайно ушел из дому. Он направился в город Эдессы, где продал все, что у него было, а деньги раздал нищим.

17 лет провел на паперти, чем "угодил Господу". Матерь Божия указала, что Алексий стал человеком, достойным Царствования Небесного. К нему постепенно начали приходить люди. Алексий бежал от этой славы и вернулся в Рим, где решил неузнанным жить в доме своих родителей.

Родители приняли его как странника, а вот их слуги стали над ним издеваться. Все издевательства святой принимал с радостью и великим терпением. Он прожил никем не узнанный в родительском доме 17 лет. Перед смертью Алексий попросил бумагу и написал о себе всю правду.

В течение дня люди пытаются закончить всю начатую работу. Новые дела лучше не начинать, так как они не будут успешными. А вот составить планы на будущее можно и даже нужно. Сегодня можно помолиться Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.

Мужчины на Теплого Алексея старались непременно сходить на рыбалку и охоту, ведь этот день считается крайне удачным для таких занятий.

Что нельзя делать 30 марта:

От любых поездок лучше отказаться.

Если в вашем доме есть грудной ребёнок, нельзя в этот день давать взаймы деньги, соль или хлеб.

Нельзя начинать новые дела.

Нельзя ссориться с родными.

Нельзя пребывать в плохом настроении.

Народные приметы на 30 марта: