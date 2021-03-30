Теплый Алексей 2021: что можно, а что нельзя делать в этот праздник

Во вторник, 30 марта, христиане восточного обряда чтят память святого Алексия, человека Божьего. В народе же этот праздник известен под названием Алексей Теплый и считается, что в этот день приходит настоящее весеннее тепло.

Отмечать этот праздник нужно радостно: веселиться, собираться за большим праздничным столом, ходить в гости.

Также на этот праздник можно собирать почки березы, так как считалось, что в этот день они наделены особой целебной силой.

Помимо этого на Алексея Теплого девушки собирали талую воду и умывались ею. Считалось, что это поможет сохранить красоту и молодость.

Самой же распространенной народной традицией, связанной с днем Алексея Теплого является привлечение в дом богатства. Считалось, что, если на праздник съесть мед, деньги весь год будут водиться в изобилии.

При этом на Теплого Алексея не следует: браться за какие-либо начинания, будь то важные дела или мелочи; выяснять отношения, ссориться и спорить; злиться, затаивать обиды.

Также плохой приметой считалось в этот день давать в долг деньги или хлеб: если в доме есть младенец, согласно поверью, вместе с ними можно отдать счастливую судьбу ребенка.

По народным поверьям, хорошая погода на этот праздник обещает богатый урожай.