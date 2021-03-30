Украинцы не доверяют соцсетям и большинство никогда не проверяет информацию, - исследование

Украинцы чаще всего получают новости с телевидения и социальных сетей, хотя им же меньше всего доверяют.

Об этом свидетельствуют данные исследования "Индекс медиаграмотности украинского аудитории", презентованные ОО "Детектор медиа".

Так, две трети опрошенных в ходе исследования украинцев (66%) сказали, что на протяжении недели обращаются для получения информации к телевидению. При этом 23% делали это несколько раз в день, а 43% - ежедневно.

Почти половина (48%) респондентов ответили, что на протяжении недели обращаются для получения информации к социальным сетям (49% из них – несколько раз в день, а 34% - ежедневно).

За ними по степени популярности идут интернет-СМИ (24%), мессенджеры (14%), видео-блоги (10%), радио и печатные СМИ (по 6%), а также подкасты (2%).

При этом по степени доверия к информации картина отличается чуть ли не зеркально.

Так, больше всего доверяют опрошенные информации из мессенджеров: 25% доверяют публикуемой в них информации, 67% - частично доверяют.

За ним идет радио: 23% доверяют и 62% - частично доверяют. Далее по степени доверия идут печатные СМИ, видео-блоги, подкасты, информационные интернет-ресурсы.

На предпоследнем месте по степени доверия находятся соцсети: 14% доверяют, 73% - частично доверяют.

Лидеру-источнику информации – телевидению – доверие меньше всего опошенных: лишь 10% ответили, что доверяют, а 67% сказали, что частично доверяют.

Вместе с тем, исследование показывает, что украинцы в подавляющем своем большинстве не проверяют полученную ими в СМИ информацию на предмет достоверности.

Так, 42% опрошенных заявили, что никогда не проверяют полученную в СМИ информацию.

31% ответил, что не столько проверяет, сколько ищет более полную, детализированную информацию.

Проверяют же информацию лишь четверть респондентов – 24%.

При этом самая большая часть аудитории – 32%, - определяют достоверность полученной информации интуитивно.

ОО "Детектор медиа" презентовала результаты исследования "Индекс медиаграмотности украинского аудитории" 29 марта. Исследователи опросили 2000 респондентов методом интервью лицо-к-лицу с помощью планшета по стандартизированному опроснику (CAPI). Полевой этап выполнили ООО "Инфосапиенс" и ООО "Смарт дата сервис" с 23 декабря 2020г по 10 января 2021г. В целом исследование "Детектор медиа" готовил почти год.