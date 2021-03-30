Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу
Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу
"Пришла с дежурства. За сутки – 58 скорых..." – убедиться в реальности ковида можно у приемного покоя больницы
"Пришла с дежурства. За сутки – 58 скорых..." – убедиться в реальности ковида можно у приемного покоя больницы
"Спортивный деятель" с украинским паспортом готовит убийц для горячих точек в Сирии и на Донбассе: открылись подробности
"Спортивный деятель" с украинским паспортом готовит убийц для горячих точек в Сирии и на Донбассе: открылись подробности
Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось
Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось

Украинцы не доверяют соцсетям и большинство никогда не проверяет информацию, - исследование

Украинцы не доверяют соцсетям и большинство никогда не проверяет информацию, - исследование
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф toptr

Украинцы чаще всего получают новости с телевидения и социальных сетей, хотя им же меньше всего доверяют.

Об этом свидетельствуют данные исследования "Индекс медиаграмотности украинского аудитории", презентованные ОО "Детектор медиа".

Так, две трети опрошенных в ходе исследования украинцев (66%) сказали, что на протяжении недели обращаются для получения информации к телевидению. При этом 23% делали это несколько раз в день, а 43% - ежедневно.

Почти половина (48%) респондентов ответили, что на протяжении недели обращаются для получения информации к социальным сетям (49% из них – несколько раз в день, а 34% - ежедневно).

За ними по степени популярности идут интернет-СМИ (24%), мессенджеры (14%), видео-блоги (10%), радио и печатные СМИ (по 6%), а также подкасты (2%).

Медиаграмотность_источники

При этом по степени доверия к информации картина отличается чуть ли не зеркально.

Так, больше всего доверяют опрошенные информации из мессенджеров: 25% доверяют публикуемой в них информации, 67% - частично доверяют.

За ним идет радио: 23% доверяют и 62% - частично доверяют. Далее по степени доверия идут печатные СМИ, видео-блоги, подкасты, информационные интернет-ресурсы.

На предпоследнем месте по степени доверия находятся соцсети: 14% доверяют, 73% - частично доверяют.

Лидеру-источнику информации – телевидению – доверие меньше всего опошенных: лишь 10% ответили, что доверяют, а 67% сказали, что частично доверяют.

Медиаграмотность_доверие

Вместе с тем, исследование показывает, что украинцы в подавляющем своем большинстве не проверяют полученную ими в СМИ информацию на предмет достоверности.

Так, 42% опрошенных заявили, что никогда не проверяют полученную в СМИ информацию.

31% ответил, что не столько проверяет, сколько ищет более полную, детализированную информацию.

Проверяют же информацию лишь четверть респондентов – 24%.

Медиаграмотность_достоверность_проверка

При этом самая большая часть аудитории – 32%, - определяют достоверность полученной информации интуитивно.

Медиаграмотность_достоверность

ОО "Детектор медиа" презентовала результаты исследования "Индекс медиаграмотности украинского аудитории" 29 марта. Исследователи опросили 2000 респондентов методом интервью лицо-к-лицу с помощью планшета по стандартизированному опроснику (CAPI). Полевой этап выполнили ООО "Инфосапиенс" и ООО "Смарт дата сервис" с 23 декабря 2020г по 10 января 2021г. В целом исследование "Детектор медиа" готовил почти год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

Все по теме:

Исследование, Телевидение, СМИ, Соцсети, Проверка, Новости, Радио, Доверие, Мессенджеры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу
02 "Ничего об Украине без Украины": в МИД ответили на план Путина провести переговоры по Донбассу без Зеленского
03 Теплый Алексей 30 марта 2021: открытки и картинки к празднику
04 Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
05 Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы не доверяют соцсетям и большинство никогда не проверяет информацию, - исследование
Украинцы не доверяют соцсетям и большинство никогда не проверяет информацию, - исследование
Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта
Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта
Несовершеннолетние остались сиротами: число жертв аварии с катафалком у въезда в Ирпень увеличилось
Несовершеннолетние остались сиротами: число жертв аварии с катафалком у въезда в Ирпень увеличилось
Теплый Алексей 2021: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Теплый Алексей 2021: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь