Выходные в апреле 2021: сколько будем отдыхать

В апреле 2021 года украинцев ожидает 22 рабочих дня. Отдыхать же предстоит 8 дней.
Все выходные в этом месяце приходятся на субботу и воскресенье.
Несмотря на то, что никаких являющихся выходными в Украине государственных праздников в апреле нет, в целом месяц насыщен различными международными и профессиональными праздниками,а также памятными датами:
1 апреля - День смеха
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
2 апреля - Международный день детской книги
4 апреля - День геолога
4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности
4 апреля - Международный день интернета
4 апреля - День веб-мастера
7 апреля - Всемирный день здоровья
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
15 апреля - День уголовного розыска
17 апреля - День окружающей среды
18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест
18 апреля - День памятников истории и культуры
21 апреля - Международный день секретаря
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права
23 апреля - Всеукраинский день психолога
26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности
26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
28 апреля - Всемирный день охраны труда
29 апреля - Международный день танца.
Как сообщалось, ранее "Телеграф" публиковал календарь пасхальных праздников в 2021 году.