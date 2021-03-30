Выходные в апреле 2021: сколько будем отдыхать

В апреле 2021 года украинцев ожидает 22 рабочих дня. Отдыхать же предстоит 8 дней.

Все выходные в этом месяце приходятся на субботу и воскресенье.

Несмотря на то, что никаких являющихся выходными в Украине государственных праздников в апреле нет, в целом месяц насыщен различными международными и профессиональными праздниками,а также памятными датами:

1 апреля - День смеха

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

2 апреля - Международный день детской книги

4 апреля - День геолога

4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности

4 апреля - Международный день интернета

4 апреля - День веб-мастера

7 апреля - Всемирный день здоровья

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля - Международный день цыган

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля - День уголовного розыска

17 апреля - День окружающей среды

18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест

18 апреля - День памятников истории и культуры

21 апреля - Международный день секретаря

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права

23 апреля - Всеукраинский день психолога

26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

28 апреля - Всемирный день охраны труда

29 апреля - Международный день танца.

Как сообщалось, ранее "Телеграф" публиковал календарь пасхальных праздников в 2021 году.