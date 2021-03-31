Какой праздник 31 марта: народные приметы и запреты

Православная церковь в этот день почитает святителя Кирилла Иерусалимского. В народном календаре дата получила название Кирилл – дери полоз.
Святитель Кирилл Иерусалимский - родился около 315 года в Иерусалиме. С детства он воспитывался в строгости и в христианском благочестии. Когда Кириллу исполнилось 18 лет, то принял монашество, и в возрасте 30 лет получил сан пресвитера.
Когда в Иерусалиме наступил страшный голод, Кирилл продал свое имущество, чтобы помочь нуждающимся. Также, он начал распродавать церковные вещи, когда его сбережений не хватило, однако за это был оклеветан и изгнан из Иерусалима. Только при императоре Феодосии Великом (379-395) святитель Кирилл окончательно смог вернуться.
31 марта наши предки все еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима".
Также, считалось, что если в Кириллов день зацвела мать-и-мачеха, скоро наступит лето.
Что нельзя делать 31 марта:
занимать и одалживать деньги,
стричь волосы и ногти,
не стоит 31 марта и совершать необдуманные покупки,
нельзя меняться одеждой,
сплетни 31 марта под запретом,
если в доме есть младенец, нельзя давать в этот день никому взаймы хлеба и соли.
Народные приметы:
31 марта появились комары — значит, стоит ждать несколько теплых дней.
Лебеди прилетают 31 марта к теплу.
Если на Кирилла гремит гром, а реки еще подо льдом — будет хорошо клевать рыба.
Если на склонах зацвела мать-и-мачеха, в апреле будет теплая погода.
Если на склонах зацвела мать-и-мачеха, в апреле будет теплая погода.