Какой праздник 31 марта: народные приметы и запреты

Православная церковь в этот день почитает святителя Кирилла Иерусалимского. В народном календаре дата получила название Кирилл – дери полоз.

Святитель Кирилл Иерусалимский - родился около 315 года в Иерусалиме. С детства он воспитывался в строгости и в христианском благочестии. Когда Кириллу исполнилось 18 лет, то принял монашество, и в возрасте 30 лет получил сан пресвитера.

Когда в Иерусалиме наступил страшный голод, Кирилл продал свое имущество, чтобы помочь нуждающимся. Также, он начал распродавать церковные вещи, когда его сбережений не хватило, однако за это был оклеветан и изгнан из Иерусалима. Только при императоре Феодосии Великом (379-395) святитель Кирилл окончательно смог вернуться.

31 марта наши предки все еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима".

Также, считалось, что если в Кириллов день зацвела мать-и-мачеха, скоро наступит лето.

Что нельзя делать 31 марта:

занимать и одалживать деньги,

стричь волосы и ногти,

не стоит 31 марта и совершать необдуманные покупки,

нельзя меняться одеждой,

сплетни 31 марта под запретом,

если в доме есть младенец, нельзя давать в этот день никому взаймы хлеба и соли.

Народные приметы: