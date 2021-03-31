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Какой праздник 31 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 31 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православная церковь в этот день почитает святителя Кирилла Иерусалимского. В народном календаре дата получила название Кирилл – дери полоз. 

Святитель Кирилл Иерусалимский - родился около 315 года в Иерусалиме. С детства он воспитывался в строгости и в христианском благочестии. Когда Кириллу исполнилось 18 лет, то принял монашество, и в возрасте 30 лет получил сан пресвитера. 

Когда в Иерусалиме наступил страшный голод, Кирилл продал свое имущество, чтобы помочь нуждающимся. Также, он начал распродавать церковные вещи, когда его сбережений не хватило, однако за это был оклеветан и изгнан из Иерусалима. Только при императоре Феодосии Великом (379-395) святитель Кирилл окончательно смог вернуться. 

31 марта наши предки все еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима".  

Также, считалось, что если в Кириллов день зацвела мать-и-мачеха, скоро наступит лето. 

Что нельзя делать 31 марта:

  • занимать и одалживать деньги,

  • стричь волосы и ногти,

  • не стоит 31 марта и совершать необдуманные покупки,

  • нельзя меняться одеждой,

  • сплетни 31 марта под запретом,

  • если в доме есть младенец, нельзя давать в этот день никому взаймы хлеба и соли.

Народные приметы:

  • 31 марта появились комары — значит, стоит ждать несколько теплых дней.

  • Лебеди прилетают 31 марта к теплу.

  • Если на Кирилла гремит гром, а реки еще подо льдом — будет хорошо клевать рыба.

  • Если на склонах зацвела мать-и-мачеха, в апреле будет теплая погода.

  • Если на склонах зацвела мать-и-мачеха, в апреле будет теплая погода.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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