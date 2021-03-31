Календарь церковных праздников в апреле 2021 года: даты, о которых нужно знать (инфографика)

Быстро и как-то даже незаметно пролетел первый месяц весны, и вот на календаре уже апрель. Стоит отметить, что второй месяц весны в 2021 году несет с собой немало важных православных праздников.

Поэтому, чтобы Вы не пропустили ни одну из этих важных дат, "Телеграф" составил календарь пасхальных праздников в апреле 2021 года.

На 7 апреля припадает один из крупнейших в православии праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день принято вспоминать явление Архангела Гавриила Деве Марии, который и возвестил ее о том, что она станет матерью сына Божего.

А 25 апреля православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим, который еще называют Вербным воскресеньем. Именно в этот день прихожане освящают ветви вербы.

Через неделю возле Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, которая заканчивается Пасхой. На последний день апреля припадает Страстная пятница - самый скорбный день в году. День посвящен памяти о страданиях Иисуса, которого распяли в этот день.

Ранее, "Телеграф" писал, что в апреле помимо церковных праздников есть множество международных, профессиональных праздников и памятных дат.