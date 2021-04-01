Самый теплый день за долгое время: какой будет погода в Украине и Киеве 1 апреля

В первый день апреля в Украине заметно потеплеет до рекордных показателей за более чем пять месяцев.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу в Украине в большей части областей воздух прогреет до +15 +20 градусов.

В последний раз в Киеве температура воздуха была на отметке +20 градусов аж 15 октября 2020 года.

Погода kiev.nuipogoda.ru.

Вдоль полосы Сумы - Черкассы - Полтава - Одесса будет немного прохладнее, но не менее тепло, от +11 до +15 градусов.

Ветер ожидается умеренный, юго-западного направления.

Осадки в виде дождя ожидаются только на севере страны, так же стоит ожидать грозу.

В Киеве же в четверг 1 апреля погода будет теплой, воздух нагреется до +17 +19 градусов.

Карта погоды УГМЦ.

Напомним, что ранее синоптики рассказали, как поменяется погода в апреле на территории Украины.