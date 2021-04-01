Скачать
Четверг, 01.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)
Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)
Квартиры, гаражи, ценные бумаги и часы: Зеленский задекларировал имущество
Квартиры, гаражи, ценные бумаги и часы: Зеленский задекларировал имущество
Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
Сборная Украины сенсационно потеряла очки в домашней игре с Казахстаном (видео)
Сборная Украины сенсационно потеряла очки в домашней игре с Казахстаном (видео)

Какой праздник 1 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 1 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

1 апреля православная церковь почитает память мучеников Хрисанфа и Дарии. А в народном календаре дата получила название Дарья - грязные проруби, Дарья-пролубница, грязнопролубка, поплавиха.

Хрисанф и Дарья - мученики, пострадавшие за христианскую веру в 283 году в Риме. Хрисанф рос в семье убежденныї язычников, однако прочитав Апостольские послания и Евангелия, парень принял христианство. Его отец различными способами пытался переубедить сына, но у него ничего не получалось. Тогда парня решили женить на Дарии – жрице при языческом капище. Однако Хрисанф в скором времени обратил девицу в христианство.

Позже они сделали свой дом обителью для новообращенных христиан, за что после были преданы мучениям и после страшных пыток живыми зарыты в землю.

День 1 апреля в народе известен тем, что знахари использовали весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза. В этот день отбеливали холсты, чтобы они в течение года не пачкались.

Говорили, что 1 апреля просыпается домовой. Для того, чтобы задобрить духа и поднять ему настроение, люди готовили всевозможные угощения - молоко, кашу, вино.

Что нельзя делать 1 апреля: 

  • Нельзя в этот день думать о плохом.

  • 1 апреля плач под запретом.

  • Нельзя скандалить и ругаться.

Народные приметы:

  • Теплый и ясный день - сухое и ветреное лето

  • Дождь на Дарьи - признак того, что летом засухи не будет

  • Залежалый снег - гнилое лето, урожай будет плохим

  • Талые воды журчат 1 апреля - будет хороший покос травы

  • Верба зацвела 1 апреля - ульи пора открывать

  • Ранняя весна - жди половодья

  • Ночью звезд не видно - погода в ближайшее время будет теплой

  • Какова погода на 1 апреля, таким будет и октябрь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 146

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)
02 Ехали даже на такси: охотники за наживой на оккупированном Донбассе ошарашили сеть (видео)
03 Кошка сама принесла больных котят в ветклинику за помощью: видео тронуло сеть
04 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
05 Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия массово перебрасывает боевую технику в Крым: очередные эшелоны попали на видео
Россия массово перебрасывает боевую технику в Крым: очередные эшелоны попали на видео
Дьявол в деталях: в учебнике истории нашли &quot;зраду&quot; про Крым
Дьявол в деталях: в учебнике истории нашли "зраду" про Крым
Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
Какой праздник 1 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь