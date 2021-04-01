Какой праздник 1 апреля: народные приметы и запреты

1 апреля православная церковь почитает память мучеников Хрисанфа и Дарии. А в народном календаре дата получила название Дарья - грязные проруби, Дарья-пролубница, грязнопролубка, поплавиха.

Хрисанф и Дарья - мученики, пострадавшие за христианскую веру в 283 году в Риме. Хрисанф рос в семье убежденныї язычников, однако прочитав Апостольские послания и Евангелия, парень принял христианство. Его отец различными способами пытался переубедить сына, но у него ничего не получалось. Тогда парня решили женить на Дарии – жрице при языческом капище. Однако Хрисанф в скором времени обратил девицу в христианство.

Позже они сделали свой дом обителью для новообращенных христиан, за что после были преданы мучениям и после страшных пыток живыми зарыты в землю.

День 1 апреля в народе известен тем, что знахари использовали весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза. В этот день отбеливали холсты, чтобы они в течение года не пачкались.

Говорили, что 1 апреля просыпается домовой. Для того, чтобы задобрить духа и поднять ему настроение, люди готовили всевозможные угощения - молоко, кашу, вино.

Что нельзя делать 1 апреля:

Нельзя в этот день думать о плохом.

1 апреля плач под запретом.

Нельзя скандалить и ругаться.

Народные приметы: