Какой праздник 1 апреля: народные приметы и запреты

1 апреля православная церковь почитает память мучеников Хрисанфа и Дарии. А в народном календаре дата получила название Дарья - грязные проруби, Дарья-пролубница, грязнопролубка, поплавиха.
Хрисанф и Дарья - мученики, пострадавшие за христианскую веру в 283 году в Риме. Хрисанф рос в семье убежденныї язычников, однако прочитав Апостольские послания и Евангелия, парень принял христианство. Его отец различными способами пытался переубедить сына, но у него ничего не получалось. Тогда парня решили женить на Дарии – жрице при языческом капище. Однако Хрисанф в скором времени обратил девицу в христианство.
Позже они сделали свой дом обителью для новообращенных христиан, за что после были преданы мучениям и после страшных пыток живыми зарыты в землю.
День 1 апреля в народе известен тем, что знахари использовали весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза. В этот день отбеливали холсты, чтобы они в течение года не пачкались.
Говорили, что 1 апреля просыпается домовой. Для того, чтобы задобрить духа и поднять ему настроение, люди готовили всевозможные угощения - молоко, кашу, вино.
Что нельзя делать 1 апреля:
Нельзя в этот день думать о плохом.
1 апреля плач под запретом.
Нельзя скандалить и ругаться.
Народные приметы:
Теплый и ясный день - сухое и ветреное лето
Дождь на Дарьи - признак того, что летом засухи не будет
Залежалый снег - гнилое лето, урожай будет плохим
Талые воды журчат 1 апреля - будет хороший покос травы
Верба зацвела 1 апреля - ульи пора открывать
Ранняя весна - жди половодья
Ночью звезд не видно - погода в ближайшее время будет теплой
Какова погода на 1 апреля, таким будет и октябрь.