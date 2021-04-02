Какой праздник 2 апреля: народные приметы и запреты

В пятницу, 2 апреля, почитается память мученицы Фотиньи Колодезницы.
Фотинья является той самой женщиной, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Познакомившись с ним, Фотинья стала христианкой и всю жизнь обращала многих людей в веру.
Погибла женщина трагически - ее бросили в колодец, а в месте с ней ее сыновей и сестер. С тех пор считается, что вода, взятая из колодца 2 апреля, излечивает от многих недугов.
В день Фотиньи Колодезницы славили лен и делали это уже на рассвете, вывешивая самые красивые вещи из растения. Особенно этим занимались девушки - считалось, что это помогает привлечь женихов.
Народные приметы 2 апреля
Днем жарко, а ночью похолодало - ближайшие дни будут погожими.
Прилетели скворцы - пришла настоящая весна.
Трясогузка прилетела - примета того, что через 12 дней река «пойдет», начнется ледоход.
Родившимся 2 апреля следует носить александрит.
Что запрещено делать 2 апреля
В этот день нежелательно посещать стоматолога и делать какие-либо операции.
Запрещено посещать развлекательные мероприятия, устраивать шумные вечеринки, а также употреблять алкоголь.
Ранее "Телеграф" сообщал, когда стоит ожидать новых всплесков магнитных бурь.