Какой праздник 3 апреля: народные приметы и запреты

3 апреля православная церковь почитает: преподобного Иакова, епископа и исповедника; святителя Фомы, патриарха Константинопольского; святителя Кирилла, епископа Катанского. В народном календаре дата получила названия: Катаник; Фомин день; праздник Водяного; День Переплута – хозяина водяных.

Святитель Кирилл Катанский - был учеником апостола Петра. Считается, что благодаря своей благочестивости он удостоился от Господа дара чудотворения. Святой скончался в глубокой старости и был погребен в Сицилии.

По приметам на 3 апреля предсказывали погоду на лето.

Обычно к этому времени появляются белые трясогузки и набухают почки у смородины. Крестьяне с этого дня обновляли берестяные лапти.

Еще 3 апреля восточные славяне отмечали день Переплута – царя водяных, бога моря и мореходства. Чтобы задобрить водяного, ночью ему приносили требы – мёд, черный хлеб, масло, свинину, деньги.

Что нельзя делать:

Строго-настрого запрещено выпивать в этот день, устраивать шумные вечеринки и даже смотреть развлекательные передачи.

Если в этот день поливать домашние растения, то в будущем можно лишиться доходов.

Не следует 3 апреля отказывать в милостыне.

Не следует заниматься "лишними" домашними делами: посадкой растений, штопаньем вещей, стиркой и уборкой.

Народные приметы 3 апреля: