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Какой праздник 3 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 3 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

3 апреля православная церковь почитает: преподобного Иакова, епископа и исповедника; святителя Фомы, патриарха Константинопольского; святителя Кирилла, епископа Катанского. В народном календаре дата получила названия: Катаник; Фомин день; праздник Водяного; День Переплута – хозяина водяных.

Святитель Кирилл Катанский - был учеником апостола Петра. Считается, что благодаря своей благочестивости он удостоился от Господа дара чудотворения. Святой скончался в глубокой старости и был погребен в Сицилии.

По приметам на 3 апреля предсказывали погоду на лето.

Обычно к этому времени появляются белые трясогузки и набухают почки у смородины. Крестьяне с этого дня обновляли берестяные лапти.

 Еще 3 апреля восточные славяне отмечали день Переплута – царя водяных, бога моря и мореходства. Чтобы задобрить водяного, ночью ему приносили требы – мёд, черный хлеб, масло, свинину, деньги.

Что нельзя делать: 

  • Строго-настрого запрещено выпивать в этот день, устраивать шумные вечеринки и даже смотреть развлекательные передачи.

  • Если в этот день поливать домашние растения, то в будущем можно лишиться доходов.

  • Не следует 3 апреля отказывать в милостыне.

  • Не следует заниматься "лишними" домашними делами: посадкой растений, штопаньем вещей, стиркой и уборкой.

Народные приметы 3 апреля:

  • Если в этот день гримит – ждите урожайный год.

  • Яркие солнечные лучи предвещают хорошую погоду.

  • Облака стали синими, значит, будет теплая, но дождливая погода.

  • Если береза в этот день дает много сока, значит, лето будет дождливым.

  • Комары появились – ждите тепла.

  • Запрещается смотреть на небо в этот день, иначе можно увидеть падающую звезду, которая сулит большое несчастье.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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