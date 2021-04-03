Какой праздник 3 апреля: народные приметы и запреты

3 апреля православная церковь почитает: преподобного Иакова, епископа и исповедника; святителя Фомы, патриарха Константинопольского; святителя Кирилла, епископа Катанского. В народном календаре дата получила названия: Катаник; Фомин день; праздник Водяного; День Переплута – хозяина водяных.
Святитель Кирилл Катанский - был учеником апостола Петра. Считается, что благодаря своей благочестивости он удостоился от Господа дара чудотворения. Святой скончался в глубокой старости и был погребен в Сицилии.
По приметам на 3 апреля предсказывали погоду на лето.
Обычно к этому времени появляются белые трясогузки и набухают почки у смородины. Крестьяне с этого дня обновляли берестяные лапти.
Еще 3 апреля восточные славяне отмечали день Переплута – царя водяных, бога моря и мореходства. Чтобы задобрить водяного, ночью ему приносили требы – мёд, черный хлеб, масло, свинину, деньги.
Что нельзя делать:
Строго-настрого запрещено выпивать в этот день, устраивать шумные вечеринки и даже смотреть развлекательные передачи.
Если в этот день поливать домашние растения, то в будущем можно лишиться доходов.
Не следует 3 апреля отказывать в милостыне.
Не следует заниматься "лишними" домашними делами: посадкой растений, штопаньем вещей, стиркой и уборкой.
Народные приметы 3 апреля:
Если в этот день гримит – ждите урожайный год.
Яркие солнечные лучи предвещают хорошую погоду.
Облака стали синими, значит, будет теплая, но дождливая погода.
Если береза в этот день дает много сока, значит, лето будет дождливым.
Комары появились – ждите тепла.
Запрещается смотреть на небо в этот день, иначе можно увидеть падающую звезду, которая сулит большое несчастье.