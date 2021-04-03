Католическая Пасха 2021: история и запреты праздника 4 апреля

4 апреля 2021 - важная дата для христиан западного обряда, ведь в этот день отмечается древнейший и важнейший праздник - католическая Пасха.
Дата празднования Пасхи меняется каждый год. У католиков Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием.
Стоит отметить, что праздником связано большое количество традиций и запретов, а в основе его лежит библейская история о том, как сын Божий отдал свою жизнь за грехи людей, а после распятия на кресте воскрес.
Если православные больше любят есть на Пасху куличи и паски, то у католиков главный праздничный атрибут – это расписные яйца и шоколадные зайцы, а пасхальные куличи заменяют небольшими булочками с корицей или выпечкой в форме колоска.
Также в этот день принято чинить обувь, а ту, что починке уже не подлежит – выбрасывать сразу же.
Что нельзя делать в этот день:
Плохой приметой считается сидеть дома и скучать.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
В этот день нельзя резать хлеб, его необходимо ломать.
Нельзя выносить обувь из дома носками назад.
Ранее, "Телеграф" писал, когда в Украине отмечают православную Пасху. Также, напоминаем, что в апреле в Украине отмечается еще ряд важных церковных праздников. Чтобы вы не пропустили ни один из них, мы составили для вас календарь.